未接確認改資料通知 市民「被轉會」盜消費券 報警列欺詐 警方：持續接到報案

登記電話遭改 仍兩度接短訊稱可領取

26歲的余先生向本報展示於上月29日收到的確認領取資格的手機短訊，內容為第二階段首期消費券將於8月7日「發放到你的八達通帳戶」。至發放當日他再收到短訊，提醒他消費券已可供領取，但他當日到便利店欲以八達通領取首期2000元時卻不成功；他兩日後到位於太子的消費券計劃秘書處查詢，獲職員告知系統顯示他上月21日經網上申請，將儲值支付工具改為支付寶，首期消費券亦已發放到該帳戶，登記電話號碼亦被更改。

余先生稱自己從未申請更改登記的支付工具和電話號碼，亦沒有支付寶帳戶，更從未收過有關變動的手機短訊通知，懷疑有人盜取其個人資料冒認身分，於是報警。當餐廳樓面散工的余透露，新冠疫情期間收入大減，原盼消費券能暫時紓緩經濟壓力，現感到十分徬徨，質疑「轉會」系統有漏洞。他稱秘書處職員當日着他即場登記另一張八達通，並承諾第二階段的3000元會發放到新八達通，惟首期則要待警方完成調查後「先知道有無得畀」。

政府發言人回覆稱，市民在進行電子登記或更改登記紀錄前，需輸入身分證資料，之後要透過「智方便」應用程式，回答保安問題或上載身分證副本以作身分認證，稱有關認證方法已通過獨立顧問的保安風險及私隱評估，符合保安要求。發言人又表示，若在平台更改已登記的電話號碼，秘書處會同時發送短訊至登記人的新舊電話號碼，通知相關更改。

當局未回應機制有漏洞否

發言人續稱，秘書處職員在確認登記人身分後，會立刻要求相關儲值支付工具營辦商凍結懷疑被盜取而仍未使用的消費券，若確認登記人的消費券被盜用，會安排補發。被問到當局接獲更改支付工具申請後，會否向申請人發出確認短訊，以及本案當事人7月21日被更改資料後，為何系統仍在同月29日及8月7日向他發確認短訊提醒他領取消費券，當中是否有漏洞等，政府未有回應。

警方證實本月9日接獲一名姓余男子報案，指懷疑被偽冒身分領取消費券，案件經初步調查後列欺詐，暫無人被捕。警方6月曾拘捕9人，指涉盜用他人個人資料更改收取消費券的收款帳戶，並與商戶合謀套現31萬元。警方口頭回覆本報稱，該9人仍未被起訴，又稱持續有收到市民報案，但未有提供最新報案數字。支付寶至截稿前未回覆查詢。

明報記者