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蔡展鵬供稱按摩四五次 不涉性服務 辯方證人身分出庭 稱未曾查VIET SPA持牌否

【明報專訊】時任警務處國安處長蔡展鵬去年光顧灣仔無牌按摩院VIET SPA，3女1男否認經營賣淫場所等罪，昨日在東區裁判法院續審。蔡展鵬以辯方證人身分作供，承認曾經到訪按摩院4至5次，每次均接受按摩服務，從來沒有光顧任何形式的性服務。在控方盤問下，他稱未曾調查按摩院是否持牌，不知道店內其他顧客接受什麼服務。

4名被告依次為李亦晴、元秋香、張明芳及胡炳雄。裁判官裁定控罪表證成立後，代表第四被告的辯方大律師戴偉奧傳召蔡展鵬作供，蔡接受辯方主問和控方盤問共約15分鐘。

稱2020年中起光顧 沒指定按摩師

辯方首先表示，蔡展鵬案發當日（2021年3月19日）身處VIET SPA，與一名年輕女子在房間內逗留，蔡展鵬同意說法。在辯方提問下，蔡承認案發之前曾經光顧該按摩院，但不記得具體次數，「可能幾次，可能4至5次」。蔡表示最早於2020年年中光顧按摩院，每次由不同的女子接待，在店內逗留約1小時。被問到有否挑選指定的按摩師，他表示「我無選擇」。

本案重點在於涉案按摩院是否賣淫場所。辯方問到，當日接待蔡展鵬的女子，或者店內任何一名女子，過去有否提供性服務，蔡一概回答沒有。辯方追問，蔡光顧按摩院以來是否知悉該店提供性服務，蔡稱「無人提供過畀我」，他亦見不到店內任何事物暗示性服務。被問到有沒有理由相信按摩院提供性服務，包括手淫（masturbation）服務，蔡說「我唔清楚」，但稱不認為該店會提供性服務。

「無人提供過」 不認為有性服務

在控方盤問環節，律政司高級檢控官高凱怡問到，蔡展鵬是否以私人身分光顧該店，與公職無關，蔡點頭表示同意。蔡透露，他對於警方掃黃行動不知情，事前不認識按摩院的管理層和職員，亦無調查過他們。

蔡在控方盤問下同意，他往按摩院之前未曾以任何方式確認其持牌，他對按摩院的認知僅建基於個人判斷。被問會否知道其他按摩師提供的服務，蔡稱不知情，而他以往與按摩師的對話只涉及按摩服務。

專家證人：按摩院設Tg頻道 4000訂閱者

蔡作供完畢，裁判官押後至9月23日結案陳辭。翻查資料，蔡展鵬於1995年加入警隊，在保安部工作多年。2020年《港區國安法》實施，蔡獲晉升為高級助理處長，掌管國安處。本案發生後，律政司確定事件不涉刑事成分，警方按紀律程序處理此事。蔡休假受查近5個月，現調任警務處人事及訓練處長。

另外，電子法證方面的專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛昨早供稱，VIET SPA設有Telegram（Tg）頻道，吸引約4000名訂閱者，其中一則帖文有過萬人閱覽。警方檢取其中一部手機，就是Telegram頻道的管理員，可以管理頻道和發帖。

【案件編號：ESCC1161/21】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕警方國安處 東區裁判法院 蔡展鵬 管理無牌按摩院 經營賣淫場所

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