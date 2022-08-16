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2022年8月16日星期二
港聞二
天台玩Parkour 少年墮13層亡 飛躍道教練：多在公園、遊樂場練習 上天台非必要
兩歲男嘶哮插喉危殆 3日兩染疫童入深切 何栢良：暑假學童免每日快測 家長忽略風險
BA.4/5個案多屬5 張竹君稱「接軌世界」
醫局考慮啟第三階段應變 可增至5000牀
涉違防疫例外出空少：國泰指引准探友購物
醫衛局環境局局長秘書助理染疫 行政署長家居檢疫
卓永興：修例打擊後巷棄電單車 貼街招研加罰則
楊子俊認6．12集結囚9月 案情指身中催淚彈 求情稱傷眼官拒減刑
楊：監禁為另類學習 可體會人生另一面
聲援維族人集會 兩被告認搶犯襲警否認暴動
7．21白衣人被告 當日深圳入境凌晨離港
大角嘴殺嬰案11月再訊 有旁聽男嬰親友哭泣
李稱引入「紅隊」評政策 公務員：一直有正反思考
楊何蓓茵：只要不涉機密 公務員可批評政府
公屋加租通過 首年凍租 梁文廣：經濟未好轉或續寬免
車場塌趟閘壓斃保安
六成彩色口罩有樣本過濾低於聲稱 消委：6款含菌超標最多6倍 海關測試證安全
4款抗妊娠紋產品含潛在有害物 四成驗出香料致敏物
電器投訴增六成 店家稱5日送貨 客等兩月無影
美藉聯合國公約 向港提司法互助 台海局勢影響否 兩政府均未答
新升格警公共關係部 大數據24小時監察「假消息」
大灣區GBA新聞：深圳無人車法規全國首推 70網約車試行 安全員不坐司機位
大灣區GBA新聞：灣區首QDLP基金完成海外投資
灣區手記：7+3的「+3」 ／文：尚東美
公仔藏屍案被告 非禮女童囚一年 官稱不因舊案加刑 惟斥證供狡辯
逃捕撞7車中槍就擒 無牌駕駛男認5罪候判
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【Emily】3議員校友訪教大 見識「未來教室」
【Emily】將專責人力資源財務管理培訓 王學玲任律政司政務專員
【Emily】「活出不一樣的50+」 方國珊讀工程碩士
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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