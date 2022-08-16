建造學院兩課程獲認證 可銜接3院校學士

建造學院的「高等文憑」接受中學文憑試（DSE）考獲5科2級的中六生報讀；而未有5科2級的中六生，可選讀「建造文憑」，再銜接至「建造專門行業專業文憑」。

建造學院助理院長萬家輝稱，學院與香港都會大學、香港珠海學院和香港高等教育科技學院簽訂合作備忘錄，高等文憑或專業文憑畢業生可銜接至3間院校的學位課程（資歷架構第五級）。鄭定寕稱，此項新安排為學生「打通條路」，提供「一條龍」進修階梯，因新架構下，高等文憑畢業生可省卻修讀職業訓練局的「高級文憑」，便可銜接至學位課程。

周六招生日 即場面試

建造學院的「建造證書」、「建造文憑」、「高等文憑」新學年提供約600個學額，周六（20日）舉行招生日，設即場諮詢和面試。學院又指課程內容加入創新科技元素，教授組裝合成建築法（MiC）、數碼工程監督（DWSS）等課題。

鄭定寕稱，高科技建築技術適用於解決人手短缺的問題，舉例組裝合成建築法可縮減一半或以上人手。

鄭定寕表示，受第五波新冠疫情影響，工地工作曾受牽連，但隨着接種疫苗人口上升、疫情漸趨好轉，人手供應穩定，認為情况樂觀；對於引入外勞解決人手短缺的建議，他認為不同工程可按需要申請。