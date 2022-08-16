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逃捕撞7車中槍就擒 無牌駕駛男認5罪候判

【明報專訊】46歲地盤工人去年在沙田涉嫌駕駛行車證過期的私家車，遭警方截查時加速逃去，與警車追逐「攝車罅」穿插，其間撞倒7輛車。地盤工被警長開槍擊中肩膊後被捕。他昨日在區域法院承認危險駕駛及藥後駕駛等5罪。庭上透露，被告事後有永久傷患，暫委法官鍾偉強下令先為被告索取醫療和背景報告，被告須還押至9月2日判刑。

被告孔俊傑（46歲）承認於去年4月8日危險駕駛、藥後駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險而使用車輛，以及駕駛未獲發牌的車輛。控方指被告過去有26次案底，包括於2016年無牌駕駛。

案情指當日早上近10時，警方在大埔公路沙田段巡邏，透過車牌自動識別系統發現涉事私家車行車證過期，上前截查。被告卻加速逃往沙田，衝過4支紅燈，數度違例轉向並超速駕駛，涉事私家車在大涌橋路近沙角街受阻停下，被告駕車撞開前方的私家車逃離。

飈車時兩歲女在車上

警方再追逐被告至威爾斯親王醫院附近，被告強行在兩輛的士之間「攝車罅」穿過，遭城巴阻擋停下。一名警長及一名警員下車，拔槍警告被告，被告倒車撞向警車，在車輛之間穿插，從後撞及城巴和私家車。警長警告不果後，在相距約一米外、從右向被告開槍擊中其右肩，被告最後被捕。被告的女友及兩人的兩歲女兒當時在車上，被告被送往威院治理。

事件導致兩名警員、兩名的士司機及一名私家車乘客受傷。被告的血液驗出甲基苯丙胺及或屬海洛英代謝物的微量嗎啡；他於事發兩日傷勢情况穩定後被警方警誡，他說駕駛執照已過期3至4年。

【案件編號：DCCC1048/21】

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