公仔藏屍案被告 非禮女童囚一年 官稱不因舊案加刑 惟斥證供狡辯

被告梁勝祖（現48歲）被裁定罪成後，控方透露他有18次案底。辯方求情時稱，被告於2004年被定罪，2011年獲釋，2020年曾有罪行較輕微的非法賭博案底。被告原本為侍應及汽車美容員工，惟因新冠疫情未有工作。另被告患尿酸、痛風等，他於1月6日被捕後還押至今，掛念父母、兒子，希望早日團聚。

官指被告庭上作供有異口供

裁判官施祖堯裁決時稱，辯方指女童X忘記與被告認識多久等事項，僅記得遭被告摸胸。施官認為，這並非案件關鍵，遺忘屬人之常情。辯方曾質疑，X遭被告觸碰時未有即時反應，且她被非禮後，仍然留下，在被告家中吃飯等，認為X的反應不像被非禮。施官反駁，X為10歲的女童，不能期望她像年輕人或成年人般反抗；另X信任被告，且她被揑胸為短時間發生的事，故認為X的反應屬情理之中。

施官續稱，被告的口供與庭上作供不一致，直斥他狡辯。被告錄口供時稱沒有為X按摩，庭上則供稱向X和兒子示範按摩，屬「不認真的按摩」，反映其證供有矛盾，不接納其證供。施官指出，被告的行為超越按摩的界線，明顯屬猥褻，故裁定罪成。

23年前禁錮虐待分屍 認誤殺囚18年

施官判刑時稱，被告與X年齡相距38年，兩家人不時有來往，X又稱被告為「祖哥哥」，明顯視他為長輩，斥被告以按摩為藉口犯案，破壞X對他的信任；且被告否認控罪，要X出庭作供憶述事件，終判他監禁12個月。

本案被告梁勝祖之前涉及的「Hello Kitty公仔藏屍案」，發生於1999年3至4月間，女死者樊敏儀（終年23歲）因欠債未還，遭陳文樂、梁勝祖及梁偉倫禁錮在尖沙嘴一單位。其間女子幾乎每日遭虐打，還被迫喝生油、吃糞便、火燒腳致表皮損爛等，最終在約一個月後死亡。3名男子更將屍體肢解，烹煮部分肢體，並丟棄大部分屍塊，遺下放在毛公仔內的頭顱及一袋棄置在簷篷的內臟離開單位。案件在當年5月被揭發。3人被裁定誤殺等罪成，判囚終身。梁其後上訴得直，在案件重審時承認誤殺罪，改判囚18年。

【案件編號：WKCC977/22】