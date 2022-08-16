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灣區手記：7+3的「+3」 ／文：尚東美

【明報專訊】入境深圳的隔離政策改為「7+3」後，讓眼中只有「7（酒店隔離天數）」的不少人興奮不已，但這個「+3（居家監測天數）」到底是什麼體驗？

隔離期間，酒店俗稱「大白」的防疫人員告訴我，根據閉環管理要求，隔離7天後不得自行乘坐網約車離開酒店。若「＋3」目的地在市內，應由社區派車接回；在市外，則可安排車輛送往高鐵站。那麼到了深圳市外目的地之後呢？「你把高鐵班次告訴我們，到時候會派車去接你」，解除隔離前兩日，聯繫上廣州所在地的居委時，得到這樣的答覆。

由於解除隔離是參照入境深圳的時間，因此解除隔離那天，要夜晚8時才能結束「7」，考慮到酒店辦理退房手續和等待時間難以確定，如何選購最適合的高鐵班次時段成為了其中一大難題。當我好不容易買下車票，再致電廣州的居委，卻又得到另一答案，對方說安排車輛接送的做法，只針對省外回廣州的人；省內回廣州的自行返家便可，「因為是居家監測，不是居家隔離，這方面的要求都無咁嚴」。那為什麼只有省外比較嚴？「這個是上面政策的規定。」

但是，明明深圳的「大白」告訴我不可以自行到高鐵站，也不能直接坐車到其他城市，但現在只要我離開深圳境，到了其他地方反而能自由行走，看來深圳作為入境把關的第一線，是要堅持閉環到底。至於目的地怎麼接收，那是其他地方的事了。

終於到廣州，按「+3」規定要完成「三天兩檢」，第二天早上，亦即「+3」的第一日，居委上門登記資料，防疫人員當着我面前拆開一套防護服穿上，只花上幾秒撩我喉嚨兩下，又即場脫下裝備丟棄，然後跟我說，只要第二次核酸顯示陰性結果，便能重獲自由。

文：尚東美

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