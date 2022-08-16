新升格警公共關係部 大數據24小時監察「假消息」

被問發泄煽動界線 稱法律寫得清楚

新任助理處長（公共關係）陳東上場首周會見傳媒，他稱警民關係變差原因之一是基於某些事件背後涉及假消息假新聞，令市民偏聽和誤解，故警方須盡早發現和澄清失實信息。《港區國安法》前年生效起，部分表達不滿的網民涉煽動罪被捕，陳東相信行為有違法成分警方才會執法，強調市民絕對可發表言論。至於如何拿揑發泄和煽動界線，他稱法律條文寫得頗清楚，警方不會無的放矢，掌握表面證據才行動。

不認同新聞自由跌因對傳媒執法

「倘限制自由今次很多不能問」

被問坊間將本港新聞自由度下跌歸咎於警方對《蘋果日報》和「立場新聞」的執法行動，陳東不認同該論述，反稱若新聞自由受限，是次記者會很多問題均不能問，突顯警隊尊重新聞自由。他稱警民關係時升時跌，難一蹴而就，並非「今天做一件事，明天就會變好」，相信要「細水長流」與各界社群建立合作關係。至於會否恢復與記協會面，他說不排除與任何組織聯繫，前提是要守法、互相了解和配合。

特首李家超提到要為指定工作訂立關鍵績效指標（KPI）。陳稱公共關係部實務上有可量度指標，例如澄清假新聞數量、少年警訊人數等。他認為「公關乜都關事」，故部門同時要宏觀量度質素，包括定期調查了解公眾對警隊意見，而警隊招募和罪案數字亦曲線反映公共策略成效。

訂指引讓同事「說好警察故事」

陳東曾借調保安局，後晉升助理警務處長主管保安部。他談及在保安部主要負責安保和反恐行動，工作牽涉人身安全、國安和國際關係，冀過往經驗有助於新工作做到「細緻、精緻、極致」，又認為以往公共關係科做得很好，已達最高水平，但會檢視能否再優化。曾淑賢認為警隊每個崗位均有公關元素，部門將制定清晰指引，讓同事做到「說好警察故事」工作重點。

坊間關注警員紀律問題，包括有軍裝警上月疑在國安公署卸槍睡覺，陳東重申警方高度重視警員操守，任何違規違法行為均嚴肅處理。曾淑賢補充，若機構出現「壞咗嘅人」，警方定秉公辦理，避免他們影響到大部分同事的工作。