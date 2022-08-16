美藉聯合國公約 向港提司法互助 台海局勢影響否 兩政府均未答

因國安法停協定 藉公約請求「效果有限」

美國2020年8月因應《港區國安法》，暫停與香港的移交逃犯、移交被判刑人及船舶國際入息課稅寬免的3條雙邊協定，中方隨即宣布暫停港與美移交逃犯及刑事司法互助兩個協定。為反制美國眾議長佩洛西訪台，中國外交部本月初暫停與美國刑事司法互助等多方合作，港府隨後稱全力支持和配合中央反制措施。

美國國務院今年3月底提交國會的《香港政策法報告》，因應港府暫停與美國的刑事司法互助雙邊協議，美國政府過去一年內引用《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》及《聯合國反腐敗公約》（下稱公約）向香港提出司法互助正式請求。美方在報告中以眾數「official requests」形容已提出的請求，但透露提出後的效果有限（with limited success）。

報告又稱，美國執法部門與香港警方國安處並無接觸，但與香港執法部門在對抗人口販賣、洗黑錢及國際恐怖主義等繼續有合作。

本報分別向港府及美國政府查詢所涉刑事司法互助個案性質、宗數、有否因應近期台海局勢中斷，港府發言人上周回覆稱，個別國家提出要求的資料涉及「請求方」或「被請求方」未完成案件，故不宜公開。美國司法部則稱基於一貫政策，不會公開評論與外國政府就調查事宜的溝通，也不會確認或否認溝通是否存在。

翻查兩條《公約》本身適用全球百多個司法管轄區，包括香港及美國，就跨國有組織犯罪、反貪及反洗黑錢等，締約地區可提出移交逃犯、移送文件、凍結財產等申請。例如港與羅馬尼亞無雙邊協議，但律政司2019年回覆財委會質詢時披露2014年收到羅馬尼亞請求移交逃犯，最終向該國移交一宗涉盜竊、偽造文件及串謀詐騙案的疑犯。據悉政府是透過公約移交。

資深大狀：港須知會中央 中央有權介入

律政司前副國際法律專員、資深大律師華偉思表示，香港與美國刑事司法互助雙邊協議雖暫停，理論上仍可透過多邊公約洽商，「據我理解，在移交逃犯及刑事司法互助方面，香港至今未暫停應用這些（公約）……當然，他們不會涵蓋所有控罪，例如不會涵蓋謀殺。但對貪污的案件或洗黑錢等《公約》涵蓋的罪行，則有另一途徑（可互助）」。

華偉思不揣測中方會否叫停港美司法互助，但據港法例，不論移交逃犯或刑事司法互助，港府均須知會中央政府，中央亦有權發指示。

研究內地香港移交逃犯的盧森堡大學法學院博士候選人尹燕紅說，近190個國家及地區參與聯合國兩條公約，公約對他們有約束力，可成為刑事司法互助的基礎。她說，雖不知香港會否暫停多邊公約下的刑事司法互助，但認為香港與美國之間討論仍有用，甚至有機會推動美方撤銷暫停與香港的雙邊協議。