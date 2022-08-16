電器投訴增六成 店家稱5日送貨 客等兩月無影

去年變投訴最多類別 75％成功調停

消委會過去接獲大量涉及家電的投訴個案，包含不同類型爭議，例如送貨延誤、維修時間過長、維修零件缺貨、保養期計算方法等。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，投訴增加最多的類別是送貨延誤，由於疫情影響，很多時貨品無法如期送到。

消委會分享個案稱，有投訴人在一間公司的網店購買無線充電座，訂單列明送貨約需5個工作天，惟兩個月後訂單仍維持在「待出貨」狀態，職員未有向投訴人解釋延誤原因，只表示可安排換貨或退款，但遲遲未有回應退款要求，投訴人其後向消委會投訴，最終經消委會聯絡，該公司完成退款，惟由落單起計歷時近半年。

譚鳳儀建議消費者購物時要問清楚商戶有否存貨，若沒有貨，就要思考自己是否願意等候。黃鳳嫺表示，消委會在電器相關投訴的成功調停率達75%，較平均調停率約66%至67%為高，她解釋，由於電器商多是較大型商戶，會較願意接受調停。

（消委報告）