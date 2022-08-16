4款抗妊娠紋產品含潛在有害物 四成驗出香料致敏物

消委：貼身抱嬰 提防嬰兒攝入

歐盟《化妝品條例》把26種香料界定為香料致敏物質。消委會測試發現，逾四成、即14款抗妊娠紋產品檢出不同種類和不同濃度的香料致敏物，其中11款檢出的香料致敏物質總量較高。有6款檢出3種或以上香料致敏物，其中「ELEMIS」防妊娠紋油和「唯美達」妊娠紋按摩油分別檢出7種和5種香料致敏物，「百洛」護膚油檢出的香料致敏物多達9種。消委會提醒，若消費者出現皮膚過敏，例如使用後出現紅斑、痕癢、脫皮等情况，或有需要盡快求醫。

COLLISTAR同含人造麝香及塑化劑

潛在有害物質方面，有3款產品檢出不同濃度的佳樂麝香（HHCB），包括「Noodle & Boo」、「美國雅兒」按摩膏和「COLLISTAR」，當中COLLISTAR同時檢出吐納麝香（AHTN），其麝香物質總量亦是樣本中最高。「Neal's Yard Remedies」滋養霜及COLLISTAR亦別檢出微量塑化劑DINP和DEP。消委會表示，有以人類細胞所做的研究顯示，HHCB和AHTN都呈弱雌激素特性；抗妊娠紋產品若含麝香物質、塑化劑及其他潛在有害物質，長期接觸或可能對孕婦、胎兒或初生嬰兒的健康產生風險。

譚鳳儀稱，成人接觸較多香料致敏物會對皮膚有影響，嬰兒皮膚幼嫩，則更容易出現敏感徵狀；此外，嬰兒的新陳代謝發展未成熟，若接觸潛在有害物質，亦未知有何影響。她又說，這些物質亦可經呼吸進入嬰兒體內，為小心起見，母親應盡量使用不含這些物質的產品。

（消委報告）