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六成彩色口罩有樣本過濾低於聲稱 消委：6款含菌超標最多6倍 海關測試證安全

【明報專訊】新冠疫情持續逾兩年，市民至今仍要戴口罩，為轉換心情，不少人選擇彩色或印花口罩。消委會測試市面30款彩色口罩，發現當中六成產品有個別樣本的過濾效能低於其聲稱，亦有6款產品被驗出含菌量超出歐盟標準，當中一款更超標6倍。消委會已將測試結果交海關跟進。海關回覆本報稱，早前購得當中5款消委會驗出含菌量超標的產品，全部通過安全測試，餘下一款則已下架。

抽查市面30款

有稱顆粒過濾逾99% 驗出不足95%

消委會昨發布新一期《選擇》月刊的測試報告，該會從市面30款彩色口罩產品各抽取5個樣本，測試其平均細菌過濾效率（BFE）、平均顆粒過濾效率（PFE）、含菌量及透氣程度等。根據ASTM F2100-19要求，ASTM 1級的BFE及PFE須達95%以上，2級及3級則須達98%以上。測試結果顯示，全部樣本的平均BFE及PFE均達95%以上，在PFE測試中，消委會指八成型號表現不俗，平均高於98%。

然而，有19款產品最少有一個樣本的PFE檢測結果比聲稱低，其中聲稱達99%或以上的「Medox Pokemon Korean-style Respirator K-004」，有樣本只達94.48%，比1級要求低。BFE測試方面，29款口罩的平均值均高於99%，惟「Maskology 3D Mask」的BFE及PFE測試皆不符聲稱，產品聲稱其BFE及PFE均達99%以上，惟平均測試結果分別僅97%及97.02%，全數5個樣本的BFE均低於聲稱（見表一）。

消委：反映品質監控不穩定

今次是消委會繼2017及2020年後再檢測彩色口罩，消委會總幹事黃鳳嫺稱，社會對口罩要求愈來愈高，生產商聲稱的ASTM水平亦有所提高，惟認為今次測試結果反映生產商在品質監控上不太穩定。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀稱，測試顯示廠商聲稱可達到很高水平，但實際達不到要求，已通知海關作相應行動。

消委會亦測試口罩含菌量，發現6款產品含菌量超出歐盟標準，其中「CASETiFY」一款口罩含菌量超標逾6倍，其餘5款超標1至4倍不等（見表二）。譚鳳儀形容含菌量超標情况不理想，因市民普遍長時間戴口罩，細菌或對皮膚有嚴重影響。黃鳳嫺則提醒免疫力較弱者，例如長者、長期病患或孕婦要較小心，佩戴含菌量高的口罩或影響健康，但若市民身體健康、皮膚狀况較佳則未必需要太擔心，毋須全部棄掉相關口罩。

有品牌稱疑極少批次樣本受污染

Medox代理商回覆消委會稱，口罩原料經一間本地認可實驗室測試並獲發ASTM 3級合格報告，但會回收產品。Maskology稱會採納消委會建議，但指過濾效率測試結果有可能受環境、外力拉扯或紫外線照射等因素影響。

被指含菌量超標的CASETiFY則回覆稱，已透過兩間政府認可化驗所做多次檢測，口罩合乎歐盟標準，懷疑是極少數批次的樣本在包裝、運送等過程受污染。

明報記者

（消委報告）

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