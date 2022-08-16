公屋加租通過 首年凍租 梁文廣：經濟未好轉或續寬免

梁：委員沒異議通過

房委會按機制每兩年檢討公屋租金，並根據該次租金檢討中第一和第二期間收入指數的變動調整公屋租金，由於2021年收入指數比2019年高出1.17%，故公屋租金按機制10月起上調1.17%。房委會資助房屋小組成員兼立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，會上委員整體同意按機制加租，故沒異議通過檢討結果。惟他補充，若一年後本港經濟仍受疫情衝擊，認為屆時可視乎經濟情况及房委會財政是否繼續寬免加租。

公屋聯會促檢討租金機制

此外，公屋聯會於會前到房委會總部請願，要求檢視租金調整機制。聯會認為，目前公屋租金機制計算的收入指數有滯後，建議參考公務員薪酬調整機制。房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，根據《房屋條例》，房委會有權力寬免部分或全部租金，認為機制有足夠彈性。