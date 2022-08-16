7．21白衣人被告 當日深圳入境凌晨離港

召14市民證人 獲匿名令

控方稱將傳召14名市民證人，獲法庭匿名令，傳媒不得發布身分資訊。控方亦依賴8名證人的醫療報告及傷勢照片，證明多人被白衣人襲擊，造成多處創傷，另傳召一名專家及一名警員。控方將呈堂多段元朗站內閉路電視片段及媒體片段，辯方則爭議片段男子是否被告程偉明（圖，曾憲宗攝）。

辯方爭議片中人非被告

控方開案陳辭指出，2019年7月21日晚，大批白衣人於元朗鳳攸北街休憩處集結，部分持藤條、國旗及「保衛元朗、保衛家園」標語字牌。控方將暴動分為3階段：襲擊閘內人士、閘口附近衝突、衝入閘內及月台施襲。

約10時40分，約10名白衣人於元朗站閘內襲擊和指罵黑衣人。其後約65名白衣人持藤條、木棍等經「形點2」入站，於閘口與黑衣人爭執、互擲水樽，有白衣人跳入閘內襲擊黑衣人、記者和市民，亦有白衣人隔着閘機以木棍打黑衣人。近11時，約100名白衣人衝入閘內，黑衣人跑上月台，白衣人緊隨及追打他們。最高峰時約70名白衣人在月台聚集，追打月台上的人、指罵和恐嚇列車內的人，並以木棍、藤條等施襲。

控方稱，案發時被告身穿背面有黑色圖案的白色中袖外衣、圓領有黑白老虎形的白上衣、一條黑色腰帶及牛仔褲。片段顯示，被告曾身處元朗鳳攸北街休憩處，他當晚近11時進入元朗站，以拳頭及藤條襲擊一名灰衣者，並與其他白衣人至少兩次襲擊黑衣人。被告又曾在閘內招手示意其他白衣人前往月台。案件今續。

【案件編號：DCCC 5/22】