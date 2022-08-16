聲援維族人集會 兩被告認搶犯襲警否認暴動

辯方：距暴動範圍遠

被告陸家裕和蕭子峰（均22歲學生）同否認在愛丁堡廣場5號大會堂低座外參與暴動。陸承認協助罪犯；蕭承認襲擊高級督察34135。同意案情稱，當日下午約1500人參與集會，有人舉起美國國旗及寫有「香港獨立」的旗幟。至下午5時，有示威者拆除大會堂旗杆上的中國國旗並拋置地上，有人辱罵到場警員及撞向警長，又以摺櫈攻擊警員。

案情續稱，蕭子峰用右腳踢向高級督察34135的腰背，警長58747上前制服。但陸家裕不斷拉扯蕭及其背囊，試圖搶走蕭。警方制服時兩人掙扎，有人稱「打狗放人」，30多人包圍警員，警員發射胡椒噴劑並一度拔槍戒備。

陸當場被捕，遭搜出黑色面巾，以及一張寫有「尊重學生罷課權利 公民社會專業支援」和「法律支援」卡片；逃去的蕭則事後被上門拘捕。事件導致5名警員受傷，其中高級督察34135腰骶椎觸痛及左手擦傷。

控方依賴片段，基於現場環境及被告言行等，指兩人參與暴動。辯方爭議暴動發生時間地點，稱兩被告和暴動範圍相隔甚遠，如身處港鐵的首卡車，不會知道第四卡車發生的事。同案被告梁嘉偉（22歲）早前承認各一項暴動和襲警罪，判監28個月。審訊今續。

【案件編號：DCCC 665、667/20】