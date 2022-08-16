港聞

港聞二

聲援維族人集會 兩被告認搶犯襲警否認暴動

【明報專訊】2019年12月22日學生組織「學生歷量」在中環舉行聲援維吾爾族人權集會，一男涉於衝突期間腳踢警員腰背，他被制服時有另一男欲「搶犯」。兩人昨在區院分別承認襲警及協助罪犯罪，同否認暴動罪受審，法官待案件審結後判刑。辯方爭議兩被告和暴動現場相隔一段距離，他們與警方拉扯亦不構成暴動。

辯方：距暴動範圍遠

被告陸家裕和蕭子峰（均22歲學生）同否認在愛丁堡廣場5號大會堂低座外參與暴動。陸承認協助罪犯；蕭承認襲擊高級督察34135。同意案情稱，當日下午約1500人參與集會，有人舉起美國國旗及寫有「香港獨立」的旗幟。至下午5時，有示威者拆除大會堂旗杆上的中國國旗並拋置地上，有人辱罵到場警員及撞向警長，又以摺櫈攻擊警員。

案情續稱，蕭子峰用右腳踢向高級督察34135的腰背，警長58747上前制服。但陸家裕不斷拉扯蕭及其背囊，試圖搶走蕭。警方制服時兩人掙扎，有人稱「打狗放人」，30多人包圍警員，警員發射胡椒噴劑並一度拔槍戒備。

陸當場被捕，遭搜出黑色面巾，以及一張寫有「尊重學生罷課權利 公民社會專業支援」和「法律支援」卡片；逃去的蕭則事後被上門拘捕。事件導致5名警員受傷，其中高級督察34135腰骶椎觸痛及左手擦傷。

控方依賴片段，基於現場環境及被告言行等，指兩人參與暴動。辯方爭議暴動發生時間地點，稱兩被告和暴動範圍相隔甚遠，如身處港鐵的首卡車，不會知道第四卡車發生的事。同案被告梁嘉偉（22歲）早前承認各一項暴動和襲警罪，判監28個月。審訊今續。

【案件編號：DCCC 665、667/20】

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 協助罪犯 襲擊 愛丁堡廣場 反修例事件

上 / 下一篇新聞

天台玩Parkour 少年墮13層亡 飛躍道教練：多在公園、遊樂場練習 上天台非必要
天台玩Parkour 少年墮13層亡 飛躍道教練：多在公園、遊樂場練習 上天台非必要
兩歲男嘶哮插喉危殆 3日兩染疫童入深切 何栢良：暑假學童免每日快測 家長忽略風險
兩歲男嘶哮插喉危殆 3日兩染疫童入深切 何栢良：暑假學童免每日快測 家長忽略風險
BA.4/5個案多屬5 張竹君稱「接軌世界」
BA.4/5個案多屬5 張竹君稱「接軌世界」
醫局考慮啟第三階段應變 可增至5000牀
醫局考慮啟第三階段應變 可增至5000牀
涉違防疫例外出空少：國泰指引准探友購物
涉違防疫例外出空少：國泰指引准探友購物
醫衛局環境局局長秘書助理染疫 行政署長家居檢疫
醫衛局環境局局長秘書助理染疫 行政署長家居檢疫
卓永興：修例打擊後巷棄電單車 貼街招研加罰則
卓永興：修例打擊後巷棄電單車 貼街招研加罰則
楊子俊認6．12集結囚9月 案情指身中催淚彈 求情稱傷眼官拒減刑
楊子俊認6．12集結囚9月 案情指身中催淚彈 求情稱傷眼官拒減刑
楊：監禁為另類學習 可體會人生另一面
楊：監禁為另類學習 可體會人生另一面
7．21白衣人被告 當日深圳入境凌晨離港
7．21白衣人被告 當日深圳入境凌晨離港
大角嘴殺嬰案11月再訊 有旁聽男嬰親友哭泣
大角嘴殺嬰案11月再訊 有旁聽男嬰親友哭泣
李稱引入「紅隊」評政策 公務員：一直有正反思考
李稱引入「紅隊」評政策 公務員：一直有正反思考
楊何蓓茵：只要不涉機密 公務員可批評政府
楊何蓓茵：只要不涉機密 公務員可批評政府
公屋加租通過 首年凍租 梁文廣：經濟未好轉或續寬免
公屋加租通過 首年凍租 梁文廣：經濟未好轉或續寬免
車場塌趟閘壓斃保安
車場塌趟閘壓斃保安
六成彩色口罩有樣本過濾低於聲稱 消委：6款含菌超標最多6倍 海關測試證安全
六成彩色口罩有樣本過濾低於聲稱 消委：6款含菌超標最多6倍 海關測試證安全
4款抗妊娠紋產品含潛在有害物 四成驗出香料致敏物
4款抗妊娠紋產品含潛在有害物 四成驗出香料致敏物
電器投訴增六成 店家稱5日送貨 客等兩月無影
電器投訴增六成 店家稱5日送貨 客等兩月無影
美藉聯合國公約 向港提司法互助 台海局勢影響否 兩政府均未答
美藉聯合國公約 向港提司法互助 台海局勢影響否 兩政府均未答
新升格警公共關係部 大數據24小時監察「假消息」
新升格警公共關係部 大數據24小時監察「假消息」
大灣區GBA新聞：深圳無人車法規全國首推 70網約車試行 安全員不坐司機位
大灣區GBA新聞：深圳無人車法規全國首推 70網約車試行 安全員不坐司機位
大灣區GBA新聞：灣區首QDLP基金完成海外投資
大灣區GBA新聞：灣區首QDLP基金完成海外投資
灣區手記：7+3的「+3」 ／文：尚東美
灣區手記：7+3的「+3」 ／文：尚東美
公仔藏屍案被告 非禮女童囚一年 官稱不因舊案加刑 惟斥證供狡辯
公仔藏屍案被告 非禮女童囚一年 官稱不因舊案加刑 惟斥證供狡辯
逃捕撞7車中槍就擒 無牌駕駛男認5罪候判
逃捕撞7車中槍就擒 無牌駕駛男認5罪候判
建造學院兩課程獲認證 可銜接3院校學士
建造學院兩課程獲認證 可銜接3院校學士
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下再宣布押後一年 RISE科技峰會 後年重返香港
【Emily】疫下再宣布押後一年 RISE科技峰會 後年重返香港
【Emily】《習講話》單行本 教局今起派學校
【Emily】《習講話》單行本 教局今起派學校
【Emily】料難再出海 保釣會：初心不變
【Emily】料難再出海 保釣會：初心不變
【Emily】3議員校友訪教大 見識「未來教室」
【Emily】3議員校友訪教大 見識「未來教室」
【Emily】將專責人力資源財務管理培訓 王學玲任律政司政務專員
【Emily】將專責人力資源財務管理培訓 王學玲任律政司政務專員
【Emily】「活出不一樣的50+」 方國珊讀工程碩士
【Emily】「活出不一樣的50+」 方國珊讀工程碩士