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楊：監禁為另類學習 可體會人生另一面

【明報專訊】楊子俊昨日出庭前表示，對判監有心理準備，「或許監禁係一種另類學習，讓我體會人生嘅另一面」。他說官司對人生規劃有打擊，但慶幸不少同路人幫忙，自己亦問心無愧。辯方求情稱，楊子俊曾於中學任教通識科，為減輕校方輿論壓力而辭去教席，「為人師表，明白要以身作則，為自己嘅行為承擔後果」。

憂在囚生活 自言已較幸運

楊子俊於判刑前稱，此刻心情較沉重，有點擔憂在囚生活，但比起其他社運案件的年輕人，自己算是較「幸運」，例如本身經營出版社，可準備大量書本在獄中閱讀。他相信沒有人準備入獄和失去自由，但人生總有不幸的事發生，只能盡力做到最好。

辯方求情稱，楊子俊於涉案示威屬參加者角色，他已親撰求情信，解釋因「愚蠢誤判」參與其中。事件至今3年多，辯方稱楊的家人曾遭受電話騷擾、「起底」公審，唯有搬屋，生活大受影響。此外，楊當日被射傷眼睛，手術後視力永久受損，已屬失明，「以後伴隨佢一生嘅，除咗兩個案底之外，仲有右眼嘅殘影」。

出版烏克蘭照片集登暢銷榜 收入捐難民

辯方指出，楊以往在名校任教通識科，廣受學生歡迎，因視力受影響離職。楊現時擔任出版人，以服務教育界的熱誠投身出版業，希望造福下一代。辯方提到，楊近期出版的烏克蘭照片集登上書店暢銷榜，取得逾40萬元版稅，楊將收入全數捐贈予俄烏戰事的烏克蘭難民，冀法庭考慮其背景和良好品格酌情減刑。

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法集結罪 楊子俊 金鐘 612衝突 反修例事件

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