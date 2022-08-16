楊子俊認6．12集結囚9月 案情指身中催淚彈 求情稱傷眼官拒減刑

被告楊子俊（32歲）承認兩罪，首罪涉及2019年6月12日夏愨道外示威。控方案情稱，示威者早上在政總外聚集，黑衣人以雜物堵路和叫口號，警方要求示威者離開。楊當時站在示威者前線，戴上眼罩、口罩和手套等，聯同數人將鐵馬搬至警方防線。

案情稱楊偕黑衣人搬鐵馬設路障

次罪涉解放軍駐港部隊大廈外示威。案情稱，警方下午驅散該處過百名示威者，舉起「紅旗」及發射催淚彈。下午4時許，楊子俊與黑衣人搬鐵馬設路障，其間有人挑釁警方。一分鐘後，警方發射的其中一枚催淚彈擊中（landed onto）楊身上，其頭盔因此跌下。

楊送院後，醫院警崗當值警員認為傷勢可疑，問楊如何受傷，不獲回應。另一警員認出楊在網上片段的樣貌，以暴動罪拘捕楊。楊於2019年10月「踢保」，2022年4月再被捕。案情提及，楊就速龍小隊沒展示警員編號司法覆核，曾在入稟狀承認當日身處現場。

官：早上至下午處前線 應感事態變嚴重

控方在庭上播放示威片段，主任裁判官嚴舜儀看畢稱，楊由早上至下午身處前線，應感到事態變得嚴重，「一啲都唔和平」；並指當日有人在示威者前方侮辱警員，楊在後方搬鐵馬，明顯支持示威，令非法集結繼續存在。嚴官稱，「發生任何意外，所有人都覺得遺憾」，但不認為楊受傷構成減刑理由，因警方多次要求示威者離場，是示威者漠視警告。

針對首罪，嚴官採納12個月為量刑起點，考慮認罪扣減三分之一刑期及求情因素，減刑至7個月；而次罪，嚴官稱楊在較後階段戴上頭盔，群眾情緒更高漲，採納15個月為量刑起點，酌情減刑至9個月，兩罪同期執行。

指警要查過百人 上庭需時非檢控有誤

對於楊失教席，嚴官稱每個專業人士都明白一旦犯法就影響執照，楊參與非法集結時應預料定罪影響教席，不就此減刑。嚴官提到，呈堂片段拍到多名示威者面孔，「警方要追查嘅起碼過百人」，明白本案需時帶上法庭，非檢控有誤。

【案件編號：ESCC 564/22】

明報記者

（反修例風暴）