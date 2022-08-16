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卓永興：修例打擊後巷棄電單車 貼街招研加罰則

【明報專訊】政府前日起開展首階段為期3個月的「政府打擊衛生黑點計劃」。政務司副司長卓永興昨日在港台《千禧年代》稱，為打擊在後巷非法棄置電單車，運輸署短期內會修例，「如一些車輛兩年內過了登記，沒再登記，就是違法」；政府亦會研究提高張貼街招罰則。民建聯立法會議員鄭泳舜認為貼街招對衛生環境影響相對小，政府立法要有緩急先後，否則或矯枉過正。

議員稱街招影響較小 立法要分緩急

鄭泳舜說，棄置電單車或車輛問題嚴重，同意修例是打擊方向之一，而立法前應諮詢運輸業意見。至於提高貼街招罰則，他認為建築廢料及店舖阻街問題更嚴重，應優先處理，「政府應要評估，事事都可加重刑罰，但是否就代表處理問題呢？」

政府上周五公布打擊600多個衛生黑點，卓永興昨在商台節目表示，各部門未來3個月制訂績效指標（KPI）時，其中一個方向是將衛生黑點「逐年遞減」至一定數量。他說會蒐集各方意見，將更多地方納入黑點名單，相信黑點數目短期會上升，而近日已清理的地點短期內不會除名。

被問到在打擊衛生黑點首日有否安排人員在官員落區前「洗太平地」，卓稱「捫心自問，從來不做這些事情」，「同事有少少習性改不了，但今時今日資訊發達，你呃得我一時，呃不了一世」。他說自己上周六到過周日官員一同視察的後巷，兩日情况相若，未來日子他亦會常到各衛生黑點視察。

相關字詞﹕政府打擊衛生黑點計劃

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