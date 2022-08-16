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涉違防疫例外出空少：國泰指引准探友購物

【明報專訊】兩名獲豁免檢疫的時任國泰航空機艙服務員涉於去年12月違規外出及用膳，導致望月樓群組爆發和新冠變種病毒Omicron流入社區。兩人共被控3罪，案件昨日於東區裁判法院開審。兩名被告均在警誡下表示，國泰曾發放內部指引，指示員工可外出購買食物、探望朋友和接送小孩放學等。其中一人自辯時亦表示，公司電郵只提及要求員工不要前往人多擠迫的地方，無列明其他受禁行為。

兩被告依次為黃昱龍（現年46歲）和劉諾宏（44歲），現皆報稱無業，共被控3項「作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪。

控方：指引列明須留家醫學監察

控方案情稱，兩被告案發時均為國泰機艙服務員，分別於2021年12月24及25日結束載貨航班的工作後，各自從美國紐約和芝加哥返港，並獲衛生署職員發出的「醫學監察通知書」，須自我隔離21日。惟首被告涉12月25日離開位於石塘嘴的住所和到訪次被告的寓所，次被告及後於屯門中央廣場收取包裹。同月27日，次被告前往又一城Apple Store替父親買iPhone ，以及於望月樓與父親和女友人午膳。兩名被告及後確診Omicron，被警方拘捕。

控方表示，首被告在警誡下承認曾到次被告寓所，但稱只是跟隨國泰的指引，以為可外出買食物。控方又稱，指引列明返港機組人員須留在家中醫學監察，除非他們在返港第3日取得陰性結果，以及進行「必要活動」，例如看醫生和接受核酸檢測，否則不准離家。

防護中心認條例常變

沒定義「必要活動」

現任衛生署衛生防護中心總港口衛生主任梁耀康在盤問下同意，第599章防疫條例的內容經常改變，巿民可能無所適從；條例沒界定「必要活動」定義，亦沒附上清單說明範圍，但航空公司一旦有疑問，應向政府部門查詢。

裁判官王證瑜裁定案件表證成立，首被告出庭自辯稱，去年12月飛往紐約時，在一間酒店與同事討論公司的內部通告，認為員工可外出用膳、探訪朋友及乘搭交通工具。他又強調無意違反規矩，若不准探望次被告，必定不會做出該行為。

首被告：公司只要求勿留擠迫處

他憶述，去年12月24日的機場核酸檢測結果為陰性，故25日外出購買食物，以及前往次被告的屯門住所，向其贈送禮物，他晚上快測時亦結果陰性。

他又稱，醫學監察條件會針對飛往不同國家而更改，又稱公司當時已取消每天外出兩小時的限制，只要求員工不能於擠迫地方逗留。聆訊今續。

【案件編號：ESCC288/22】

（新冠疫情）

相關字詞﹕東區裁判法院 國泰機組人員違規 新冠疫情 第五波疫情

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