港聞

港聞一

醫局考慮啟第三階段應變 可增至5000牀

【明報專訊】新冠疫情在社區持續蔓延，留院人數上升，至昨日逾1700人留醫。醫管局表示，入院患者人數若繼續上升，將對公立醫院病牀或人手帶來壓力，疫情倘進一步惡化，會將調動病牀的應變方案提升至第三階段，屆時新冠病牀最多增至5000張，「無可避免」進一步縮減非急症服務。被問及啟動第三階段有何指標、哪些服務將受影響，醫管局總行政經理劉家獻說具體指標視乎疫情而定，目前未能判斷哪些非緊急醫療服務受影響。

料縮非緊急服務如割膽囊、內窺鏡

醫管局昨公布多230名新冠病人入院，截至昨凌晨共1783人留醫。劉家獻說，近日Omicron BA.4或BA.5佔本地個案比例持續上升，根據外國經驗，上述比例若達一成至兩成，個案增速將變快，連帶重症、需深切治療患者變多，故現時需思考何時開展第三階段應變。他說，第三階段的新冠病牀最多由2500張增至5000張，如有需要將重啟位於亞博館的新冠治療中心，並協調不同社區治療設施、暫託設施以分擔壓力。

醫管局7月下旬已把應變方案提升至第二階段。醫衛局7月11日公布的應變方案，預計7月下旬將每日新增最多312人入院，會踏入第二階段方案；而第三階段方案下，每日最多625人入院，屆時除調動病牀外，另調整約50%非緊急服務。

劉家獻昨兩度被問到啟動下階段方案的指標，他僅稱當單日入院人數達200至300，局方已要決定何時開展，削減多少服務則視乎實際情况而定。他解釋，醫護會個別評估病人情况，決定會否受影響，目前難以明確知道將受影響的非緊急醫療服務，預計會包括預約手術如割膽囊、部分內窺鏡檢查等。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

天台玩Parkour 少年墮13層亡 飛躍道教練：多在公園、遊樂場練習 上天台非必要
天台玩Parkour 少年墮13層亡 飛躍道教練：多在公園、遊樂場練習 上天台非必要
兩歲男嘶哮插喉危殆 3日兩染疫童入深切 何栢良：暑假學童免每日快測 家長忽略風險
兩歲男嘶哮插喉危殆 3日兩染疫童入深切 何栢良：暑假學童免每日快測 家長忽略風險
BA.4/5個案多屬5 張竹君稱「接軌世界」
BA.4/5個案多屬5 張竹君稱「接軌世界」
涉違防疫例外出空少：國泰指引准探友購物
涉違防疫例外出空少：國泰指引准探友購物
醫衛局環境局局長秘書助理染疫 行政署長家居檢疫
醫衛局環境局局長秘書助理染疫 行政署長家居檢疫
卓永興：修例打擊後巷棄電單車 貼街招研加罰則
卓永興：修例打擊後巷棄電單車 貼街招研加罰則
楊子俊認6．12集結囚9月 案情指身中催淚彈 求情稱傷眼官拒減刑
楊子俊認6．12集結囚9月 案情指身中催淚彈 求情稱傷眼官拒減刑
楊：監禁為另類學習 可體會人生另一面
楊：監禁為另類學習 可體會人生另一面
聲援維族人集會 兩被告認搶犯襲警否認暴動
聲援維族人集會 兩被告認搶犯襲警否認暴動
7．21白衣人被告 當日深圳入境凌晨離港
7．21白衣人被告 當日深圳入境凌晨離港
大角嘴殺嬰案11月再訊 有旁聽男嬰親友哭泣
大角嘴殺嬰案11月再訊 有旁聽男嬰親友哭泣
李稱引入「紅隊」評政策 公務員：一直有正反思考
李稱引入「紅隊」評政策 公務員：一直有正反思考
楊何蓓茵：只要不涉機密 公務員可批評政府
楊何蓓茵：只要不涉機密 公務員可批評政府
公屋加租通過 首年凍租 梁文廣：經濟未好轉或續寬免
公屋加租通過 首年凍租 梁文廣：經濟未好轉或續寬免
車場塌趟閘壓斃保安
車場塌趟閘壓斃保安
六成彩色口罩有樣本過濾低於聲稱 消委：6款含菌超標最多6倍 海關測試證安全
六成彩色口罩有樣本過濾低於聲稱 消委：6款含菌超標最多6倍 海關測試證安全
4款抗妊娠紋產品含潛在有害物 四成驗出香料致敏物
4款抗妊娠紋產品含潛在有害物 四成驗出香料致敏物
電器投訴增六成 店家稱5日送貨 客等兩月無影
電器投訴增六成 店家稱5日送貨 客等兩月無影
美藉聯合國公約 向港提司法互助 台海局勢影響否 兩政府均未答
美藉聯合國公約 向港提司法互助 台海局勢影響否 兩政府均未答
新升格警公共關係部 大數據24小時監察「假消息」
新升格警公共關係部 大數據24小時監察「假消息」
大灣區GBA新聞：深圳無人車法規全國首推 70網約車試行 安全員不坐司機位
大灣區GBA新聞：深圳無人車法規全國首推 70網約車試行 安全員不坐司機位
大灣區GBA新聞：灣區首QDLP基金完成海外投資
大灣區GBA新聞：灣區首QDLP基金完成海外投資
灣區手記：7+3的「+3」 ／文：尚東美
灣區手記：7+3的「+3」 ／文：尚東美
公仔藏屍案被告 非禮女童囚一年 官稱不因舊案加刑 惟斥證供狡辯
公仔藏屍案被告 非禮女童囚一年 官稱不因舊案加刑 惟斥證供狡辯
逃捕撞7車中槍就擒 無牌駕駛男認5罪候判
逃捕撞7車中槍就擒 無牌駕駛男認5罪候判
建造學院兩課程獲認證 可銜接3院校學士
建造學院兩課程獲認證 可銜接3院校學士
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下再宣布押後一年 RISE科技峰會 後年重返香港
【Emily】疫下再宣布押後一年 RISE科技峰會 後年重返香港
【Emily】《習講話》單行本 教局今起派學校
【Emily】《習講話》單行本 教局今起派學校
【Emily】料難再出海 保釣會：初心不變
【Emily】料難再出海 保釣會：初心不變
【Emily】3議員校友訪教大 見識「未來教室」
【Emily】3議員校友訪教大 見識「未來教室」
【Emily】將專責人力資源財務管理培訓 王學玲任律政司政務專員
【Emily】將專責人力資源財務管理培訓 王學玲任律政司政務專員
【Emily】「活出不一樣的50+」 方國珊讀工程碩士
【Emily】「活出不一樣的50+」 方國珊讀工程碩士