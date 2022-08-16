醫局考慮啟第三階段應變 可增至5000牀

料縮非緊急服務如割膽囊、內窺鏡

醫管局昨公布多230名新冠病人入院，截至昨凌晨共1783人留醫。劉家獻說，近日Omicron BA.4或BA.5佔本地個案比例持續上升，根據外國經驗，上述比例若達一成至兩成，個案增速將變快，連帶重症、需深切治療患者變多，故現時需思考何時開展第三階段應變。他說，第三階段的新冠病牀最多由2500張增至5000張，如有需要將重啟位於亞博館的新冠治療中心，並協調不同社區治療設施、暫託設施以分擔壓力。

醫管局7月下旬已把應變方案提升至第二階段。醫衛局7月11日公布的應變方案，預計7月下旬將每日新增最多312人入院，會踏入第二階段方案；而第三階段方案下，每日最多625人入院，屆時除調動病牀外，另調整約50%非緊急服務。

劉家獻昨兩度被問到啟動下階段方案的指標，他僅稱當單日入院人數達200至300，局方已要決定何時開展，削減多少服務則視乎實際情况而定。他解釋，醫護會個別評估病人情况，決定會否受影響，目前難以明確知道將受影響的非緊急醫療服務，預計會包括預約手術如割膽囊、部分內窺鏡檢查等。

（新冠疫情）