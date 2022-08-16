BA.4/5個案多屬5 張竹君稱「接軌世界」

衛生防護中心昨公布，BA.4或BA.5佔本地個案比例，初步最新單日佔比為23.1%，連續兩日公布的單日數據都高於兩成；8月8至14日的平均佔比為17.8%，較8月1至7日的9.2%增近倍。張竹君稱，目前大部分帶L452R變異基因、即疑染BA.4或BA.5的本地個案，經化驗後確認為BA.5，而參考世衛和其他海外地區數據，不少地方主流病毒亦屬BA.5，相信本港亦不例外，形容BA.5個案目前處於上升階段。

梁子超料續升一兩周 萬宗見頂

梁子超相信隨BA.5佔比漸增，本地個案將於未來數周續升。他引述海外經驗解釋，Omicron構成的社區傳播是「一浪一浪」，先由BA.1或BA.2引致個案在短期內上升，見頂後回落至低位，其後再由BA.4或BA.5構成下一浪，高峰應較上一浪低。他估計今浪疫情將於單日新增1萬宗見頂再回落，過程歷時兩三個月。他補充，若短期內出現新變異病毒株，但若與Omicron分別不大的話，本港有望於今浪疫情後，因大部分人曾染疫而令新冠風土化。

（新冠疫情）