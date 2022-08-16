兩歲男嘶哮插喉危殆 3日兩染疫童入深切 何栢良：暑假學童免每日快測 家長忽略風險

病毒量高未打針 父、姊陽性

本港昨公布增加4896宗新冠陽性個案，4699宗為本地個案。醫管局總行政經理劉家獻昨在疫情記者會公布，患嘶哮症男童上周五（12日）開始發燒、有類似感冒症狀，昨凌晨呼吸急促、喘鳴，到仁濟醫院急症室求診，當時檢測陽性，Ct值14.8（即病毒量高）。男童因持續呼吸困難並出現嘶哮，須插喉輔助呼吸，昨日在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，情况危殆。劉說，男童未有接種疫苗，一直「沒有大病」，其父上周二（9日）快測陽性，兩日後核酸檢測陽性；男童的5歲姊姊亦染疫，她上周六（13日）快測陽性，翌日核酸檢測陽性，情况穩定。

早前疑染疫後引致急性壞死性腦炎的5歲9個月大女童仍危殆，留醫屯門醫院兒科深切治療部。張竹君表示，初步病毒基因分析結果顯示女童帶L452L變種病毒株，料屬本地流行的Omicron BA.2.2。

劉家獻：見染疫子女呼吸困難 盡快求醫

劉家獻表示，近日兒童染疫個案增加，估計與社區個案變多有關，籲家長盡快帶子女接種疫苗，以減低死亡和重症風險。他說，市民若見染疫子女呼吸困難，例如要大力呼吸、呼吸變快、出現喘鳴或高音聲音，應盡快帶其求醫，甚至送往急症室。

張竹君：患者若與高危者共住 應社區隔離

連日有染疫幼童疑因染疫出現抽筋、急性壞死性腦炎等，何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港自第五波疫情起，每1萬名12歲以下染疫童中就有一人出現急性抽筋或腦病變，比例與台灣相若。他說腦病變往往與發燒有關，提醒家長不要為發燒子女穿著過多衣物，並要保持空氣流通。

目前學童每日上課前須做快測，惟學校開始放暑假，何栢良提醒，近日社區疫情活躍，家長假日會與子女外出活動，加上毋須強制快測，或令家長忽略染疫風險，籲家長勿掉以輕心，應盡快帶兒童接種疫苗。

被問到除了接種疫苗，家長可如何減低兒童染疫及重症風險，張竹君稱5歲以下幼童、70歲以上長者、孕婦或免疫力弱的人染疫後死亡、重症風險較高，家中如有上述類別的人，市民染疫後入住社區隔離設施就會比較「穩陣」，亦可保護家人。她提醒，即使學童在暑假毋須每日快測，但家中若有人不適或染疫，應自行快測，或到社區檢測中心檢測。

到校接種疫苗 下限降至10人

6個月至3歲幼童本月初起可接種科興疫苗。公務員事務局長楊何蓓茵昨視察兒童醫院的接種中心後稱，因應上述年齡層可打科興，當局將外展到校接種服務的下限人數由30調低至10，方便規模較小的幼稚園和幼兒中心更易集齊人數打針，期望可盡快推高接種率。根據政府在「香港新冠疫苗接種資料概覽」公布的數據，截至昨晚有3880名6個月至3歲幼童打首劑科興，接種率約3.73%。

明報記者

（新冠疫情）