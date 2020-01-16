天台玩Parkour 少年墮13層亡 飛躍道教練：多在公園、遊樂場練習 上天台非必要

現場為尖沙嘴樂道36至50號華源大廈，樓高15層。昨午3時許，有人報案稱一名男子從高處墮下昏迷。救護員接報到場，在大廈二樓天井平台發現墮樓者頭部重創，身體多處骨折，當場證實死亡。警方在平台發現一隻黑色鞋，死者身旁有多條水管折斷。

17歲死者姓楊，事發時與兩名男子同行，警方事後向二人了解情况。消息指出，有人在大廈天台玩極限運動「飛躍道」（Parkour），楊疑失足從天台墮下闊約1米的天井。

雷雄德：須循序漸進 有資深者陪練

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德稱，跳躍極限運動與其他運動有別，沒有固定場地及路線，注重平衡和體能，甚至對環境的感覺，缺乏上述因素都可失手，故有系統的訓練及運動時的精神狀態尤其重要。他對事件感可惜，稱年輕人多做運動是好事，「任何運動都有危險」，故不宜貼上負面標籤，但參與者必須量力而為，循序漸進。他建議年輕人在活動前宜參加訓練打好根基，並由資深者陪同練習，「相信一開始參加唔會叫你走上天台」。

Parkour誕生於1980年代的法國，讓人透過練習，鍛煉身體及心靈的「功能」，其中4個主要元素是跳躍、着地、平衡及滾動，並運用卸力、落地動作，避免受傷或意外。

香港飛躍道協會教練阿宗說，協會練習場地主要在公園和遊樂場，上天台玩「不是必要」。他說網上有很多相關影片，一般人未經充足練習，不應隨便模仿，要了解每個高難度動作背後付出的努力和時間。他建議練習時最好有教練在場，或與朋友一起互相照應，亦應事前檢查障礙物是否安全，跳躍動作要練習得準確，以保安全。他說初學者宜循序漸進，一個動作要流暢地做10次才代表能夠駕馭，其後再練習其他動作。

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