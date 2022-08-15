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鄧炳強談「公務員secrets」：批評政府無問題 有人藉平台煽動

【明報專訊】社交平台facebook專頁「公務員secrets」兩名管理員涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，上周被警方國安處拘捕。保安局長鄧炳強昨日表示，當局針對的是有些人利用這些平台散播具煽動意圖的行為，包括挑撥社區人士憎恨或使用暴力。他指如果只是批評政府或提出改善建議是無問題，純粹發表意見不會令市民誤墮法網，而警方亦是諮詢律政司後認為有合理定罪機會才檢控，相信法庭判決後便能清楚判斷涉案言行屬「普通批評」或「惡意煽動仇恨」。

稱檢控「陽光下進行」

面對國安「自由某程度受限」

鄧炳強昨在商台《政好星期天》表示，如涉案者意圖挑撥、引起互相憎恨，甚至令各階層互相謾罵、攻擊或使用暴力，就可能違法，並強調檢控工作「在陽光下進行」。他重申當局依法保障言論自由，在人民力量前副主席譚得志涉發表煽動文字罪案件，法院裁定相關罪行符合《基本法》和《人權法案》，而面對國家安全時自由某程度是受限。

對於美國眾議院議長佩洛西月初訪台，鄧炳強指事件再次清楚顯示外部勢力把握任何機會維持霸權和圍堵中國。他稱，必須做好情報和防範應對「軟對抗」的工作，2019年「黑暴」事件反映顏色革命有可能在本港發生，局方就金融和食品等都有預案，當外面事態有任何發展，局方會留意本港是否有人作進一步顛覆行為；至於《基本法》23條立法，局方定要回溯反修例事件，及近期社會或國際發生的事，例如其他地方的戰爭，確保能應對新挑戰，並將盡快做。

相關字詞﹕佩洛西訪台 公務員Secrets 鄧炳強

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