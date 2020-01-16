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曾處理菲人質事件、韓農、23條 前保安局長李少光逝世 葉劉稱震驚惋惜 李兒子：未知死因

【明報專訊】保安局前局長李少光昨早在睡夢中離世，終年73歲。其兒子李霖恩昨表示，暫時未知父親死因，其身後事仍有待死因報告才能處理，他又透露父親生前只患有高血壓，沒什麼病痛。多名官員先後發稿悼念，其中特首李家超及保安局長鄧炳強對李少光辭世表示哀悼，向其家人致以深切慰問，李形容他是「尊敬的前輩官員」，在出任保安局長期間在不同政策範疇貢獻良多。李少光前下屬、時任副保安局長黎棟國形容與他「亦師亦友」，稱李為人平靜沉默，提出的觀點均屬有見地和深遠，又讚其穩重性格，讓他在任內處理馬尼拉人質事件等都「運籌帷幄」。

李家超悼「尊重的前輩」

黎棟國讚處事運籌帷幄

特首及多名官員昨日發文致哀。曾與李少光在入境處共事的立法會議員黎棟國，對其離世感惋惜和難過，稱不曾見過他發脾氣，讚李十分體恤和照顧下屬。李任內曾處理馬尼拉人質事件，安排黎棟國率領工作小組往當地，又派出包機接載港人和死者遺體。黎指李於數小時內作出適當指導，包括與相關部門協調，及計劃如何善後，其領導才能和工作表現有目共睹。黎又形容李少光文武雙全，其高爾夫球球技了得，生前多次「一桿入洞」；又憶述他午飯時經常練書法，寫得一手剛勁有力的字體。

曾言就23條立法諮詢「完全開放」

「市民想要紙老虎就給」

李少光生前服務政府38年，1998年成為入境處長，其後獲委任為首名非政務官出身的廉政專員。2003年他接替辭職的葉劉淑儀，出任保安局長逾9年，曾成立第23條工作小組，稱對訂立《基本法》23條以白紙諮詢（無既定立場，以擬稿形式諮詢））或藍紙諮詢（已草擬立法框架）是「完全開放」，指「如果市民想要紙老虎，就給他紙老虎」。

李的前上司、保安局前局長葉劉淑儀昨稱兩人合作密切，加上各自的女兒年紀相若，不時會相約聚餐，上月曾與他吃晚飯，對其死訊感震驚和惋惜。她形容李人緣很好，寬厚、公正性格受人敬重。

稱「港警全世界最文明」

批旺角衝突青年「如同禽獸」

李少光任內較具爭議的工作，包括2005年本港主辦世貿部長級會議期間，警方出動催淚彈驅散衝擊防線的示威韓農，他形容警方和平的解決手法受國際稱道，稱本港警察是「全世界最斯文、最文明」。2008年泰國政變「紅衫軍」佔領曼谷機場，有滯留港人「撲機位」遇車禍身亡，政府其後方派包機，他當時放假不在港，保安局被批「無人駕駛」。2016年旺角衝突事件後，他曾指參與衝突的年輕人「失去人性，如同禽獸」。

警務處前處長曾偉雄形容李少光是務實的人，熟悉前線同事的工作處境，又讚揚他積極推動內地和本港的跨境合作，以維持本港治安。另一警務處前處長鄧竟成形容李擁有領導才能，又稱李少光出任港區全國人大代表期間，自己都是全國政協委員，偶然會在其他活動上敘舊。

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