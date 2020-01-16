「保就業」資格 政府促防疫承辦商申報 已撥1616萬 認事前無告知補貼條件「欠理想」

明報記者 鄭啟智

違規者須退款 未答懲處否

本報上周一（8日）報道，至少6間為政府提供新冠檢測服務和8間營運社區疫苗接種中心的承辦商，以至少23間公司名義成功申領「2022保就業」計劃補貼，涉及約1616萬元資助額。對於有關承辦商能否為負責檢測或疫苗接種的僱員申請補助，施政報告組當時未正面回應，稱正向相關部門了解。

報道刊登後，本報再跟進查詢，施政報告組回覆確認有關承辦商不應為全數由政府資助工資的僱員申請「保就業」補貼，但仍可為其他僱員申請資助。施政報告組當時表示，為確保公帑得以善用，政府會盡快要求有關機構申報有否為政府全數資助工資的僱員申領補貼，倘發現有機構違規，將要求退回相關資助金額。早前有4間社區疫苗接種中心承辦商回覆本報查詢，稱未有為負責疫苗接種的僱員申領資助。施政報告組指，亦會要求據報未為負責接種僱員申請資助的僱主申報。

對於為何「保就業」申請期內無通知有關承辦商，施政報告組無正面回應，僅表示未能在申請期內發信通知「確實有欠理想」。至於一旦發現有機構違規會否懲處，施政報告組重申將追回補貼。

議員指反映內部協調欠佳

促政府公開不合資格僱主名單

陳凱欣認為，政府必須清楚解釋今次事件，交代之前為何無通知有關承辦商不能為部分僱員申領補貼。她指出，今次事件反映政府內部協調欠佳，負責「保就業」的施政報告組與其他提供資助的部門溝通不足，結果出現可能要收回補貼的尷尬情况；促請政府妥善處理跟進工作，向有關僱主和僱員解釋，以免他們感到不公。

鄧家彪表示，政府現時做法是「補鑊」，他擔心其他行業也出現類似情况，促請政府公開有僱員受政府資助而不合資格申領「保就業」的僱主名單，主動跟進篩查。他認為，今次事件反映政府未必掌握有關承辦商的營運狀况，冀當局增加適當監管。

民主黨勞工政策發言人冼卓嵐批評，事件反映政府無仔細規劃「保就業」的行政程序，導致出現疏漏，事後才跟進亦令人質疑如果外界無關注事件，政府就不會處理。他指出，同類資助計劃如臨時失業支援也曾出現混亂和錯漏，情况令人擔心，期望政府向公眾解釋今次為何出現疏忽。