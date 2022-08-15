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2022年8月15日星期一
港聞二
在囚學生報讀都大 4年升三成 助學金獲批率43% 校長籲公眾增支援
8年116在囚者考DSE 支援團體：令青少年有目標
劉頴匡讀翻譯有書無師 涉小組匯報科目無法報
夫婦控謀殺男嬰 女被告曾發帖斥夫「唔好虐待我哋」
「保就業」資格 政府促防疫承辦商申報 已撥1616萬 認事前無告知補貼條件「欠理想」
曾處理菲人質事件、韓農、23條 前保安局長李少光逝世 葉劉稱震驚惋惜 李兒子：未知死因
鄧炳強談「公務員secrets」：批評政府無問題 有人藉平台煽動
「不糾纏數字」 衛生黑點不除名 清潔運動啟 本報觀察後巷垃圾兩小時復現
卓永興拉隊巡3區 到埗前食環人員「清場」
社協調查：1.2萬户「隱居」工廈 低收入乏支援
復育塵封種子 元朗絲苗豐收萬斤 梁福元推NFT米 倡復興漁農業
剷行人路撞食客 男子涉危駕被捕
疑併發腦炎5歲女仍危殆 姊同染疫 劉宇隆稱難完全康復 籲冬季前攜幼打齊3針
孫玉菡：倘禁黃碼出勤 僱主仍須支薪
前日昨日兩涉醉駕 司機控5罪
大灣區GBA專題：港女廣建大灣墟，願望巡迴大灣區
大灣區GBA專題：市集消費效益佳弊端現 業界願規範盼放寬審批
大灣區GBA專題：周末擺檔賣咖啡 為愛好也為「後路」
大灣區GBA專題：川菜館不敵疫情歇業 轉戰市集「漸入佳境」
大灣區GBA專題：話你知：1990年代「下崗潮」 車尾箱賣物自救
港初創伙本地漁農戶攻提取物
代工生產自有品牌 各佔一半營業額
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【Emily】「家庭出身決定論」 民調話七成人認同
【Emily】青民網上調查：64%青年自認中國人
【Emily】內地玩家投訴「港獨」 港線上麻將選手退賽
【Emily】幫襯「撐警Kate姐」茶記 麥美娟食鮮油多
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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