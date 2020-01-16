大灣區GBA專題：市集消費效益佳弊端現 業界願規範盼放寬審批

車主無牌經營 打游擊轉場難管

除了這些官方的夜經濟活動，散佈城市各處的創意市集於拉動消費方面也貢獻不少，例如近年興起的車尾箱市集，挖掘更多消費增長空間。車尾箱市集的優點是靈活，找個地方泊車、打開車尾箱便能營業，不過早期的車尾箱市集，純粹是一班車主湊合在同一地方擺檔，欠缺規範之下，噪音、垃圾、交通堵塞甚至無牌經營餐飲等問題湧現，但正因車主隨時可換地方擺檔，「打游擊」的經營模式令政府難以監管。此外消防安全也值得關注，據廣州媒體報道，上月16日番禺區海鷗島車尾箱市集，一輛汽車突然着火，需消防員到場撲滅，幸無傷亡。

有將自家小型客貨車非法改裝成酒吧的不願具名車主表示，每次擺檔都偷偷摸摸，一旦遇到執法人員，自己無牌經營被抓到肯定罰款，「富貴險中求，如果擺得成檔，一晚營業額有3000多元（人民幣，下同）啊」。不過該車主稱，最希望仍是政府可包容他們，例如給予市集擺檔的經營許可，讓他那樣的車主可合法掙錢。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林認為，政府可開闢指定區域支持車尾箱市集發展，並實名登記，將車主納入正規監管。廣東國鼎律師事務所合伙人、公益律師廖建勛也認為，可建議市集主辦單位協助車主主動辦理經營許可證，相關部門也可到市集現場辦理申請，並適度放寬審批，既保障消費者權益，亦能配合國家發展夜間經濟促進消費的宗旨。

「自發聚集」限制小 出事累全行

車尾箱市集帶來的消費效益不俗，因此荔灣、越秀、海珠等區政府連同園區經營場所正開始規範管理這種草根新業態。廣州市君國盛世文化創意有限公司聯合創始人李曉君指出，目前車尾箱市集主要分為有主辦單位組織和自發聚集兩類，像她目前策劃的車尾箱市集「追尾車會」，會在專門指定的場地範圍舉行，參加車主必須持有三證（工商營業執照、食品經營許可證、個人健康證），同時會向當地消防、公安等部門報批申請，公司及場地方也要派監管人員定期巡視有否違規。

李曉君說，自發聚集的車尾箱市集管理限制較低，看似更受車主歡迎，但萬一發生問題，會對這種新業態帶來嚴重打擊，故十分同意政府應規範監管。另一方面，她亦建議政府規範的同時可為主辦單位給予「綠色通道」，簡化及加快審批流程，讓更多正規市集在城市各處舉行，更讓業界百花齊放，政府亦更便於監管。