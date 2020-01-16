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大灣區GBA專題：港女廣建大灣墟，願望巡迴大灣區

【明報專訊】「大灣區不止高新科技，也可以很接地氣。」90後香港少女李曉君跟不少港澳青年一樣畢業後留在廣州創業，但她並未選擇熱門的科創或金融，反而鍾情市集，並建立了市集品牌「大灣墟」。今年以來，李曉君已在廣州辦了4次大灣墟市集，讓市民有消遣娛樂好去處。小妮子的最大心願，是有朝一日可在灣區9+2來一次市集巡迴，與11市的市民同樂。

明報記者 陳子凌

夕陽西下，李曉君仍在廣州荔枝灣涌（荔灣湖公園）的空地打點，與參加市集的車主溝通，這是她創立的市集品牌「大灣墟」今年在廣州的第四次活動。除了事前的打點，她近乎每晚都與同事在市集留到凌晨，隨時應對突發情况。

「又辛苦，又掙不到錢。」口裏雖抱怨，現實是李曉君更愛現在工作的天天奔波。2018年畢業於暨南大學王牌學科之一的財務管理專業，既可從事財務會計，也可找金融管理相關職業，然而她選擇了會展策劃，「可能我不是個喜歡坐下來的人」。學會如何舉辦活動展覽後，去年她自行創業，與一班志同道合的朋友專門統籌舉辦市集活動。

「上海成都有夜市 廣州如此地道卻無？」

「西雙版納有星光夜市，上海有安義夜市，成都也有自己的夜市，為什麼廣州那麼本土、地道氣息濃厚的地方卻沒有自己的夜市？」懷着這個疑問，去年她在太古倉舉辦一個規模過百攤位的「千秋夜市」，最高峰單日人流達10萬人次。受限於疫情，舉行了半年的千秋夜市被迫暫停，但該次夜市的成功為李曉君帶來繼續做市集的信心。今年春節，她的團隊在廣州塔下舉行類似年宵花市的市集活動，不過打的不是「千秋夜市」旗號，而是「大灣墟」。

展商不乏港澳台 引入「許願樹」

「一來我們並不想把自己局限於夜間市集，二來大灣區無論從實際上的地域空間或精神上的文化空間都更遼闊，可以更有創造性。灣區11個城市都有自己的本土文化氛圍、特色產品，試想想如果能把這些各具風格的東西一起在市集內展現，那真的會是個十分熱烈的『大灣墟』了。」廣州塔那次市集，參展攤檔既有來自港澳台的，亦有廣州甚至省外城市，可說兩岸三地、東西南北共冶一爐。由於正值春節，李曉君還將香港林村許願樹的概念引入市集，讓市民在紙帶寫下新年願望再拋擲到「樹幹」。被問當日有否一同許願？她靦腆起來：「最希望可以在11座灣區城市辦一次巡迴市集，希望可以盡快實現吧。」

攤位產品盡量不重複 免惡性競爭

隨着廣州塔的成功，李曉君再在五一期間於廣州北京路、7月的琶醍啤酒文化創意藝術區及這個月的荔枝灣涌舉行「大灣墟」活動，足迹遍及荔灣、越秀及海珠區，其中琶醍及荔枝灣涌更以車尾箱市集的形式舉行。「大灣墟是我們舉辦市集的內涵精神，同時在形式與主題上，亦應該緊貼潮流。」李曉君表示，車尾箱市集現時在廣州十分盛行，因此她在「大灣墟」名下設立車尾箱市集主題「大灣墟@追尾車會」，「叫追尾車會，因有後來居上的意思」，李曉君笑言：「也是想告訴前輩們，我們這班年輕人會很快追趕上你。」「追尾車會」在琶醍初試啼聲反應良好，本月會再與西關文旅及中科創英匯粵港澳青創基地合作，於荔枝灣涌舉辦「追尾車會‧荔灣湖畔車藝集」夜市。

除晚晚留守現場，李曉君閒時亦會跟檔主車主聊天，「參加市集的每輛車，車尾箱都盛載了不同故事，有些可能為愛好，有些為認識朋友及打發時間，亦有是經濟不好需要謀生」。攤位招商方面，則寧缺勿濫，盡量避免一個市集出現太多產品重疊的攤檔，「否則就會出現惡性競爭，大灣墟要繼續經營，前提就是能夠令檔主有得着，長做長有」。

灣區融合不止科技金融 也可很地道

正因長期與升斗市民打交道，李曉君對於「大灣區」這三個字有一套見解，「其實大灣區融合並不需要太過高大上，也不是只有高新科技、金融專業，大灣區都可以很生活很地道，就像廣州人說的，要有煙火氣」。李曉君邊說着邊望向不遠處，幾個車主互相試吃對方產品，交流感受，「你看，他們來自五湖四海，在大灣墟中融洽相處，我覺得這就是灣區煙火氣吧」。

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