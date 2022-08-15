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港聞二

孫玉菡：倘禁黃碼出勤 僱主仍須支薪

【明報專訊】政府將抵港者入境檢疫期縮短至3日酒店檢疫及4日醫學監察，持「黃碼」者可在醫學監察期間上班。勞福局長孫玉菡昨在無綫電視節目《講清講楚》表示，持黃碼者如符合全程戴口罩和獨自用膳等要求，僱主應容許他們上班，但如僱主因公司政策等原因不准持黃碼者上班，仍須支付僱員當日薪金，也不應貿然單方面扣減有薪假期。他呼籲雙方坦承溝通，如有疑問，可聯絡勞工處勞資關係科。

長者社區照顧服務券研常設

孫玉菡在節目中提到，本港已進入老齡化社會，要好好處理長者所需；他說本港以居家安老為本，院舍照顧為後援，會盡量在居家安老投入資源，也會加強照顧者支援。

被問會否考慮將長者社區照顧服務券試驗計劃恆常化，他說最後一期試驗計劃明年9月結束，會研究是否恆常化。

孫玉菡稱，隨本港人口高齡化，對院舍需求仍然大，政府正多管齊下，包括在未來公屋項目預留5％總住用樓面面積作福利設施用途，並要求私人賣地項目興建更多社福設施。

放寬安老院高限 稱防火為關鍵

對於安老事務委員會前主席林正財早前建議放寬安老院24米高度限制，他表示正積極研究，關鍵是要解決防火安全風險。被問有否放寬高度限制時間表，他說會盡快做。

安老院人手長期嚴峻，政府今年3至5月第五波新冠疫情下特准所有安老院申請輸入護理員，孫玉菡表示已批出3000多個名額，料能應付未來一至兩年短期人手需求，但仍要探討中長期增加人手方法。他說高度關注長者照顧人手不足問題， 會探討各種可行方法，大前提是維持本地就業優先。

勞工議題方面，上屆政府提交的取消強積金對冲修訂草案今年6月已獲立法會通過。於上屆政府任勞工處長的孫玉菡稱，會跟進取消積金對冲的後續工作，另稱最低工資水平檢討已展開，期望屆時能達成共識。

（新冠疫情）

相關字詞﹕輸入外勞 孫玉菡 勞福局

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