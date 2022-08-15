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疑併發腦炎5歲女仍危殆 姊同染疫 劉宇隆稱難完全康復 籲冬季前攜幼打齊3針

【明報專訊】兒童感染新冠病毒情况令人關注，疑染疫引致急性壞死性腦炎的5歲女童昨仍危殆，病人11歲姊姊昨亦受感染，暫情况穩定。政府專家顧問劉宇隆向本報稱，5歲女童至昨晚仍昏迷，稱急性壞死性腦炎難百分百康復，可影響身體協調和智力。劉再次呼籲家長切勿掉以輕心，盡快帶同子女接種新冠疫苗。

5歲童腦大面積壞死 姊情况穩定

本港昨新增4979宗新冠陽性個案，其中4764宗屬本地感染。醫管局昨公布，日前疑染疫引致急性壞死性腦炎的5歲9個月女童仍然危殆，留醫屯門醫院兒科深切治療部，女童已完成接種疫苗的11歲姊姊亦染疫，有輕微喉嚨痛，正於屯院兒科留醫，情况穩定。醫管局總行政經理關慧敏稱，暫未清楚兩姊妹感染源頭和涉哪種變異病毒株，未能推斷誰傳染誰。

劉：急性壞死腦炎可損智力性情

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆透露，5歲女童仍然昏迷，腦部大面積壞死，令人擔憂。他補充，急性壞死性腦炎難百分百康復，長遠可損身體協調能力、智力和影響性情，嚴重或需長期照顧，提醒家長勿以為經治療後便無事，籲盡快帶子女打針，趕及冬季前打第三針。

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華稱，治療患腦炎兒童可處方抗生素、抗病毒藥和免疫治療，強調需盡快遏止抽筋，並需監察腦電波變化和磁力共振報告，檢視腦部受影響情况，亦需持續監察腦壓。

變異病毒株Omicron BA.4和BA.5最新單日佔比續升，至8月11日初步佔本地個案23.1%，較前一天增4.2個百分點，與一周前相比更增1.2倍。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，BA.4和BA.5已在社區傳播，包括院舍，形容目前每5名患者便有約一人帶該兩種病毒株；她補充，現約1%患者有染疫紀錄，料屬二次感染。

BA.4/5單日佔比23％

梁子超料未來兩三周成主流

對於BA.4和BA.5未來走勢，呼吸系統科專科醫生梁子超按近日升幅估算，該兩種病毒株未來兩至三周或會成為主流，即佔比逾50%。他相信隨着BA.4和BA.5近日漸增，抵消了BA.2.2個案回落，導致本地個案於約4000宗徘徊，但估計未來數周個案續升，至1萬宗見頂。

死亡個案方面，醫管局昨公布多3名帶長期病的長者病逝，其中一名曾打3針的89歲翁上周四（11日）下午約4時在家暈倒，送院搶救無效，會轉介死因庭跟進。局方同日晚上接獲通知其遺孀檢測陽性，至前日再得知老翁離世當日下午2時許曾往社區檢測中心採樣，檢測亦呈陽性，Ct值11、病毒量高；當局暫沒資料顯示他檢測前有否病徵。另外兩名死者為沒打針的八旬老人，送院前已數天不適。關慧敏提醒，疲倦、胃口差是長者常見病徵，再呼籲長者若有不適，應盡快檢測和求醫。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫管局 關日華 新冠病毒 腦炎 劉宇隆 新冠疫情

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