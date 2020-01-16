復育塵封種子 元朗絲苗豐收萬斤 梁福元推NFT米 倡復興漁農業

明報記者 馬耀森

千元一斤售罄 「證明米有市場」

梁福元稱，現時大棠約20畝（約14.35萬平方呎）農地種植稻米，今年立秋前未有受颱風影響，產量約1萬斤，形容是「豐收」，全數已被認購。梁說，買家除到訪生態園的市民，亦有不少城中富豪，「佢哋話重拾久違了的（元朗）絲苗味道實在難得，每年都要留起部分（稻米）畀佢哋，種多些都唔夠賣，證明本地米有市場」。

梁福元說，位於大棠的農地種植各種蔬果，但部分種植士多啤梨的農地漸漸流失養份，故3年前將20畝農地改為交替種米和士多啤梨，每年只產一造稻米，令農地可持續耕作；至於稻米品種，他從沙頭角一農戶獲得儲存了數十年的絲苗種子，重新發芽栽種，令元朗絲苗重現。

在元朗長大的梁福元說，元朗絲苗味道深印腦海，事隔數十年，在自己農地重新種出，「吃下去就是這個味道」。他形容絲苗米粒外形狹長，「有咬口，又有飯香」，「如果無絲苗，會食五常米，不過飯香不及絲苗」。

生態園復育的絲苗，喚起一代人記憶，亦令新一代港人重新認識這昔日遠近馳名的米種。每斤售100元的元朗絲苗供不應求，梁計劃擴大耕種面積約一倍，「要話畀人聽，香港以前係魚米之鄉，既然新界有咁多荒廢農地，點解唔復興漁農業？」他說近年疫情一度影響食物輸港，政府應考慮重新推動本地農業可持續發展，吸引更多人務農，以及加強農產品競爭力。

NFT一半收益復育稻田生態

梁福元稱，本地農產品成本始終較內地高，若要提高競爭力，必須為產品增值。生態園計劃與非牟利團體「地球知源」合作，推出非同質化代幣（NFT），讓市民購買本地米之餘，同時擁有虛擬產品，具多重意義。

儀器記錄稻田數據 上傳區塊鏈

「地球知源」創辦人陳立橋稱，最快本月發行首批由本地藝術家創作的300粒NFT稻米，每粒1000元，並包括一斤絲苗及買家可參加生態園的工作坊；他說約一半收入即500元會撥作復育稻田生態，例如米魚及禾花雀等；下一步會在稻田放置感應器，記錄種植過程數據如溫度、濕度等，並以區塊鏈技術將數據上載互聯網。由於區塊鏈數據不能更改，市民買米獲得的資訊具透明度，有助提升品牌信譽；長遠累積種植稻米的數據，對本地農業發展亦有幫助。