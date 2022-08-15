港聞

港聞二

社協調查：1.2萬户「隱居」工廈 低收入乏支援

【明報專訊】香港社區組織協會調查發現，工廈住戶主要是以兼職或打散工為主的低收入人士，住戶家庭入息中位數較私樓劏房戶低三成；約四成住戶表示因怕被巡查或要搬遷而出現心理壓力，但因難以負擔其他住屋租金而無法搬離。有住戶形容租住工廈生活鬼祟，故讓妻女搬到同區劏房，一家四口被迫分開生活。

社協前年7月至上月訪問29棟工廈的139個住戶，調查發現逾半受訪者為獨居人士；約九成有工作，但逾八成以兼職或散工居多，逾四成月收入不過1萬元。調查亦發現，逾九成人無申請任何政府資助；近六成受訪者未有申請公屋，當中77%因「不知申請手續」，已申請者輪候公屋中位數為4年。

社協指出，工廈住戶因憂心無家可歸終日誠惶誠恐，出入更謹慎，當中只約一成曾尋找社工協助，「猶如孤島隱形人」；社區組織幹事胡加沂稱，社福團體較難接觸工廈住戶，同時住戶工時長、為口奔馳，主動向社工求助機會低，令他們接收資訊較少。

憂惹巡查 有個案與妻女「分居」

從事運輸業、月入約一萬多元的胡先生輪候公屋6年，5年前跟家人搬入新蒲崗一個百多呎工廈單位，兩名女兒仍然在學，身穿校服出入工廈難免惹人生疑，遂為三母女於同區另租一間不足60呎的劏房，自己續住工廈。兩單位租金合共約7000元，胡稱仍較全家租住私樓單位便宜。

社協籲政府暫緩清拆 助遷出

社協根據各類關愛基金資助項目申請人比例推算，全港約有1.2萬工廈住戶。副主任施麗珊指出，部分工廈安全程度不遜私樓，倡政府對工廈評級，避免「一刀切」趕絕住戶。社協建議政府暫緩清拆風險不高的工廈住所、跨部門合作協助租戶遷出等；施強調並非縱容非法行為，冀政府提供更多方案支援居民脫離工廈。

相關字詞﹕工廈 社區組織協會

上 / 下一篇新聞

在囚學生報讀都大 4年升三成 助學金獲批率43% 校長籲公眾增支援
在囚學生報讀都大 4年升三成 助學金獲批率43% 校長籲公眾增支援
8年116在囚者考DSE 支援團體：令青少年有目標
8年116在囚者考DSE 支援團體：令青少年有目標
劉頴匡讀翻譯有書無師 涉小組匯報科目無法報
劉頴匡讀翻譯有書無師 涉小組匯報科目無法報
夫婦控謀殺男嬰 女被告曾發帖斥夫「唔好虐待我哋」
夫婦控謀殺男嬰 女被告曾發帖斥夫「唔好虐待我哋」
「保就業」資格 政府促防疫承辦商申報 已撥1616萬 認事前無告知補貼條件「欠理想」
「保就業」資格 政府促防疫承辦商申報 已撥1616萬 認事前無告知補貼條件「欠理想」
曾處理菲人質事件、韓農、23條 前保安局長李少光逝世 葉劉稱震驚惋惜 李兒子：未知死因
曾處理菲人質事件、韓農、23條 前保安局長李少光逝世 葉劉稱震驚惋惜 李兒子：未知死因
鄧炳強談「公務員secrets」：批評政府無問題 有人藉平台煽動
鄧炳強談「公務員secrets」：批評政府無問題 有人藉平台煽動
「不糾纏數字」 衛生黑點不除名 清潔運動啟 本報觀察後巷垃圾兩小時復現
「不糾纏數字」 衛生黑點不除名 清潔運動啟 本報觀察後巷垃圾兩小時復現
卓永興拉隊巡3區 到埗前食環人員「清場」
卓永興拉隊巡3區 到埗前食環人員「清場」
復育塵封種子 元朗絲苗豐收萬斤 梁福元推NFT米 倡復興漁農業
復育塵封種子 元朗絲苗豐收萬斤 梁福元推NFT米 倡復興漁農業
剷行人路撞食客 男子涉危駕被捕
剷行人路撞食客 男子涉危駕被捕
疑併發腦炎5歲女仍危殆 姊同染疫 劉宇隆稱難完全康復 籲冬季前攜幼打齊3針
疑併發腦炎5歲女仍危殆 姊同染疫 劉宇隆稱難完全康復 籲冬季前攜幼打齊3針
孫玉菡：倘禁黃碼出勤 僱主仍須支薪
孫玉菡：倘禁黃碼出勤 僱主仍須支薪
前日昨日兩涉醉駕 司機控5罪
前日昨日兩涉醉駕 司機控5罪
大灣區GBA專題：港女廣建大灣墟，願望巡迴大灣區
大灣區GBA專題：港女廣建大灣墟，願望巡迴大灣區
大灣區GBA專題：市集消費效益佳弊端現 業界願規範盼放寬審批
大灣區GBA專題：市集消費效益佳弊端現 業界願規範盼放寬審批
大灣區GBA專題：周末擺檔賣咖啡 為愛好也為「後路」
大灣區GBA專題：周末擺檔賣咖啡 為愛好也為「後路」
大灣區GBA專題：川菜館不敵疫情歇業 轉戰市集「漸入佳境」
大灣區GBA專題：川菜館不敵疫情歇業 轉戰市集「漸入佳境」
大灣區GBA專題：話你知：1990年代「下崗潮」 車尾箱賣物自救
大灣區GBA專題：話你知：1990年代「下崗潮」 車尾箱賣物自救
港初創伙本地漁農戶攻提取物
港初創伙本地漁農戶攻提取物
代工生產自有品牌 各佔一半營業額
代工生產自有品牌 各佔一半營業額
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】10年前登島 近年缺資金失修 保釣船「啟豐二號」去年沉沒
【Emily】10年前登島 近年缺資金失修 保釣船「啟豐二號」去年沉沒
【Emily】李少光猝逝 張文新、湯家驊憶齊打高球
【Emily】李少光猝逝 張文新、湯家驊憶齊打高球
【Emily】「家庭出身決定論」 民調話七成人認同
【Emily】「家庭出身決定論」 民調話七成人認同
【Emily】青民網上調查：64%青年自認中國人
【Emily】青民網上調查：64%青年自認中國人
【Emily】內地玩家投訴「港獨」 港線上麻將選手退賽
【Emily】內地玩家投訴「港獨」 港線上麻將選手退賽
【Emily】幫襯「撐警Kate姐」茶記 麥美娟食鮮油多
【Emily】幫襯「撐警Kate姐」茶記 麥美娟食鮮油多