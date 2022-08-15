社協調查：1.2萬户「隱居」工廈 低收入乏支援

社協前年7月至上月訪問29棟工廈的139個住戶，調查發現逾半受訪者為獨居人士；約九成有工作，但逾八成以兼職或散工居多，逾四成月收入不過1萬元。調查亦發現，逾九成人無申請任何政府資助；近六成受訪者未有申請公屋，當中77%因「不知申請手續」，已申請者輪候公屋中位數為4年。

社協指出，工廈住戶因憂心無家可歸終日誠惶誠恐，出入更謹慎，當中只約一成曾尋找社工協助，「猶如孤島隱形人」；社區組織幹事胡加沂稱，社福團體較難接觸工廈住戶，同時住戶工時長、為口奔馳，主動向社工求助機會低，令他們接收資訊較少。

憂惹巡查 有個案與妻女「分居」

從事運輸業、月入約一萬多元的胡先生輪候公屋6年，5年前跟家人搬入新蒲崗一個百多呎工廈單位，兩名女兒仍然在學，身穿校服出入工廈難免惹人生疑，遂為三母女於同區另租一間不足60呎的劏房，自己續住工廈。兩單位租金合共約7000元，胡稱仍較全家租住私樓單位便宜。

社協籲政府暫緩清拆 助遷出

社協根據各類關愛基金資助項目申請人比例推算，全港約有1.2萬工廈住戶。副主任施麗珊指出，部分工廈安全程度不遜私樓，倡政府對工廈評級，避免「一刀切」趕絕住戶。社協建議政府暫緩清拆風險不高的工廈住所、跨部門合作協助租戶遷出等；施強調並非縱容非法行為，冀政府提供更多方案支援居民脫離工廈。