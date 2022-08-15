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卓永興拉隊巡3區 到埗前食環人員「清場」

【明報專訊】副政務司長卓永興昨日聯同多名局長及署長到太子、九龍城及深水埗一帶視察衛生、非法棄置垃圾，以及棄置及破損招牌的黑點。官員到達深水埗前，有清潔工清洗附近後巷，有食環署職員要求附近擺街檔者收起易拉架。官員視察期間街道擁擠，有市民不滿，有排檔負責人批評多人途經其檔口，嚇到客人。

有排檔斥擾客：想知實况自己來

卓永興中午聯同發展局長甯漢豪和屋宇署長余寶美一行十數人到深水埗黃金電腦商場附近視察棄置及破損招牌。官員到達前，有清潔工清洗商場附近的後巷，亦有食環署職員要求黃金電腦商場對出、在福華街及桂林街交界的街檔收起易拉架，僅一間貼近商場外的街檔可繼續開檔。本報記者約於兩小時後向街檔職員查詢，有職員稱不便回應。

卓永興視察期間引來大批記者拍攝，並巡經福華街的排檔，現場擁擠，有市民不滿。其中一個排檔的負責人伍女士稱，當時有客人正選購貨物，突然多人途經其檔口嚇到客人。她批評官員若想知道真實情况應自行來視察，不應與一大群人到場，「自己來到，想看什麼都有，這麼多人下來，可以看到什麼呢？」另有排檔負責人表示，疫情前的福華街經常有人拍電影，人數與昨日相若，對場面「見慣不怪」。

否認大龍鳳 卓：視察表關注

被問到是否認同這是「大龍鳳」，卓永興回應稱昨天是啟動打擊衛生黑點計劃的首日，外出視察屬表示關注及支持，惟指如以「大龍鳳」形容，意味做了便算，有如「交功課」，但他強調行動不止3個月，會繼續清潔香港。

相關字詞﹕卓永興

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