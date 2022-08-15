「不糾纏數字」 衛生黑點不除名 清潔運動啟 本報觀察後巷垃圾兩小時復現

本報記者昨到深水埗3個被指有後巷衛生問題的黑點觀察，中午近12時，清潔工人在「深水埗福華街102-130號後巷」以高壓水槍洗地，亦清除牆壁及後巷鐵閘上的貼紙，後巷兩旁並沒有任何雜物。另一黑點「基隆街294-324號」則相對較雜亂，有發泡膠箱、紙皮等雜物，地面有積水。而「汝州街262-286A號後巷」則溝渠有積水，未見雜物。

不過，記者相隔約兩小時後回到「深水埗福華街102-130號後巷」，該處為食肆後巷，大部分食肆將大垃圾桶疊放後巷兩旁，亦有人將垃圾袋放在垃圾桶一旁，亦疑有店舖直接排出呈褐色污水往溝渠，又有排水口被煙頭堵塞，無法有效去水。該後巷聚集不少吸煙者，地上有不少煙頭。陳女士在附近的餐廳工作逾10年，她稱該處平日有不少垃圾、紙皮及蟑螂，昨天清潔過後，形容該後巷「10年來最潔淨」。她支持「打擊衛生黑點」的計劃，認為清潔更頻密，便不會有太多細菌滋生。

卓永興昨先後巡視太子及九龍城的後巷，其後到深水埗視察棄置及破損招牌。他指出，政府在維持香港清潔方面責無旁貸，「但如果政府不斷清、市民不斷丟，我們只會在這『你清我丟、你清我丟』的夢魘中不斷輪迴。美麗清潔的香港可能不會出現」。他說政府打擊街頭衛生黑點的工作陸續有來，未來3個月會陸續見到政府的工作。他又說閉路電視監察非常有效，現時有300多部閉路電視，會按需要增加。

卓永興：倘市民不斷丟

「你清我丟」只會輪迴

卓永興亦暗示不會公布減少的黑點數目。他解釋，600個黑點中，即便未來3個月有部分衛生情况改善，都不會將它從名單移除。他說有信心會減少很多衛生黑點，但他指出衛生黑點清理幾個，另一個地方又會多幾個，「所以我不想大家糾纏在一個數字上，最重要是看實况」。