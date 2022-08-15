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夫婦控謀殺男嬰 女被告曾發帖斥夫「唔好虐待我哋」

【明報專訊】3個月大男嬰前日被發現於大角嘴劏房昏迷，送院不治。警方以涉嫌謀殺拘捕託管的夫婦，兩人昨暫控合共一項謀殺罪，案件今早在西九龍裁判法院提堂。妻子在案件揭發前約一小時，於社交平台發帖文，疑因煮飯問題起爭執；早前亦有帖文指「你可以唔要我地（哋），但唔該唔好虐待」，不排除丈夫有虐待前科。

事發前日凌晨1時許，35歲姓葉男子報案稱大角嘴博文街富貴大廈西座一名3個月大男嬰昏迷，男嬰送院後不治。男嬰身上有多處瘀傷及灼傷，警方調查後將案件列謀殺，拘捕報案的男子及其24歲姓林妻子。據悉，林與男嬰生母相識數年，為朋友關係，男嬰生母上月底託養兒子，並給林1000元。

2月發帖斥虐待 上月託管男嬰

被捕夫婦育有一名去年10月出生的小孩，林曾在社交平台分享老公餵奶照片，指丈夫疼愛兒子及自己，女方曾稱「你一蚊都無，我陪係（喺）你身邊」。今年起夫婦頻頻爭執，林於2月發帖稱「你可以唔要我地（哋），但唔該唔好虐待，我地（哋）都係人自然會有人憐愛」，男方當時留言稱已後悔，望給予機會。

4月時林又於平台透露自己不斷付出，斥男方不懂珍惜。林間中會在平台轉載「育兒」帖文，其中一篇建議父母以獎勵方式取代打罵，帖文標籤了丈夫。揭發事件前約一小時，林發帖文標籤丈夫，「唔該以後唔好指（旨）意我煮飯，1個湊2個落住大雨好X好挽（玩）？定1個湊4個煮3餸1湯好好挽（玩）？你無權批評我啲朋友，至小（少）人地（哋）唔會挽（玩）X我」。

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