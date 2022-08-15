劉頴匡讀翻譯有書無師 涉小組匯報科目無法報

手寫論文 有錯要再抄

計劃讀書前，Emilia與劉頴匡預料刑期或至少5年，「我們覺得在囚工作如摺衫，對個人發展意義不大，也不想浪費時間，倒不如讀書，將來有一技傍身」。Emilia續說，劉擔心日後與社會脫節，加上他欠缺資歷，在中大未畢業便退學，自知獲釋後本港僱主未必聘用他，「去外國也是nobody」，故在牆內選科時考慮能力、興趣，特意選擇較實用的學位。

獄中讀書靠無師自通，Emilia說劉頴匡定期收到大學寄的教材，由於講師無法入內授課，他主要倚靠Emilia張羅的參考書、字典等，自行理解每科內容。Emilia要將字典拆除硬皮才准送入，又購入一部懲教署指定型號的發音字典機，希望男友讀書更得心應手。不過，有別一般學生可以敲鍵盤寫論文，Emilia說劉頴匡靠紙筆書寫，如有錯只好在完成文章後，「再抄過一篇靚嘅」，才寄回大學讓教授批改。

女友付近10萬學費 「一切都值得」

劉頴匡每學期修讀約3至4科，Emilia上月到都大繳交下學年學費時，始得悉劉所選的其中一科，由於涉及小組匯報等內容被拒報讀，「要完成某些課程要求，（在囚修讀）一定比外面難」。她又說，至今替劉付近10萬元學費，計及「私飯」和物資等支出已付數十萬元，覺得一切皆值得，「我的出發點是盡量令他的腦袋、身體不要退化，鼓勵他運動和讀書，見到佢現時不止沒退化，狀態更比在出面時更健康」。

電子教材變卡式帶方能「入獄」

都大提及為在囚者提供遙距教育，但仍依賴紙本教材及卡式錄音帶。都大稱，大學部門需將電子教材及資料編印成課本及功課，以及將視訊資料錄製成卡式錄音帶，一併送到全港不同懲教院所；當在囚學生完成功課及評核試卷後，部門亦要將資料「電子化」，才交由教師批改。