8年116在囚者考DSE 支援團體：令青少年有目標

2015至22年共有116名在囚青少年報考DSE，每年7至20人不等。他們可以相關成績報讀本地大學或專上學院，出獄後升讀學士學位、副學士或文憑課程。懲教署稱過去3年，每日平均為約170名不足21歲的在囚者提供課程。

麥說，青少年入獄後，人生經歷、社交及讀書機會都較牆外少，認為課程令在囚青少年有目標，「令他們有些事去期待」，大大幫助更生，「若入獄數以年計，讓他考張『沙紙』，最低限度可以讓他（與外界）有一定程度銜接，至少可以和別人說成績」。他說，不論有否應考DSE，案底對青少年求職有影響，希望政府加強推廣，令社會及企業多給更生人士機會。

須上2至6個月職訓課程

除教育課程，在囚青少年亦需接受為期兩個月至半年不等的半日強制性職業訓練課程及參加認證機構考試。18項課程包含資訊科技、智能家居安裝、數碼影音製作、建造、飲食、美容等。