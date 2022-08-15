在囚學生報讀都大 4年升三成 助學金獲批率43% 校長籲公眾增支援

明報記者 鄧佾文 張煒琳

懲教署回覆，稱成年在囚者可按興趣及能力自願申請報讀不同機構的遙距課程，當中包括香港都會大學、香港管理專業協會及香港中文大學專業進修學院等。過去3年，成年在囚者每年平均修讀約1200個遙距課程。在囚青少年則接受懲教署提供半日制課程，可應考公開試（見另稿）。

今年327人就讀 近兩年最多讀商管

都大（前身為香港公開大學）自1990年起為在囚者提供教育。根據都大近5年數據，今學年（2021/22）以遙距方式修讀副學士、本科生、研究生課程的在囚者，分別有50、274及3人，其中副學士修讀人數是5年新高；5年間，都大在囚學生由255人增至327人，升幅約28%。2019/20學年有332個接受都大課程的在囚者，總人數為5年最高（見表）。至於學科，過去兩年，都大商業管理學院的學科最受在囚者歡迎，其次為教育及語文學院課程。

都大表示，年滿17歲的在囚者不論教育程度及背景，「可按興趣及能力報讀課程」；每年提供約250個學科供在囚者報讀，程度由先修基礎程度（pre-foundation level）至研究生，學費數千至萬元不等，視乎不同學分。

都大助學金每年約150人受惠

獲批者僅獲一科資助

都大提供助學金，在囚者報讀人數上升，頒發金額亦逐年增加。過去3年每年約有350至470名學生申請助學金，合共頒發約660萬元；因資源有限，都大只資助每名申請獲批者報讀一個學科，包括全額或半額資助，每年平均不多於150人受惠，成功率約43%。都大稱，審批助學金申請時視乎申請人過往曾否報讀課程及成績、懲教署推薦等。

林群聲：冀助學生出獄後續進修

都大校長林群聲向本報稱，都大本着「有教無類」精神提供在囚學生進修機會，盼他們善用在院所內的時間，在知識方面裝備自己，日後更易適應及融入獲釋後的生活。林群聲說，近年社會上不少人關心年輕人教育，「希望大眾也不要遺忘在懲教院所內有心向學的學生」，鼓勵大眾提供資源及支援，協助他們修讀及完成課程，以助改過自新，重新融入社會。他期望大學有更多資源，包括社會捐款，為現時服刑的學生提供助學金外，亦可支援學生離開院所後的短時間內，繼續進修。

懲教署教育資助 年助1200人次

懲教署稱，設「在囚人士教育信託基金」及不同資助計劃，透過慈善團體及社會人士捐款，協助有經濟困難的在囚者支付考試、課程或購買參考課本及學習器材的費用。過去3年，每年平均批出約310萬元教育資助，約1200人次獲得。

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