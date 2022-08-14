諮詢會蒐業界意見 李家超：研精簡土地審批、增地積比

與會者：政府以聽為主 無異往屆

有與會者向本報透露，諮詢會上政府主要聽取各界意見，與過往政府做法無異。

李家超表示，正為10月發表的《施政報告》諮詢，目前正與團隊透過線上線下形式，會見社會各界人士，以聆聽他們的意見和對政府施政的期望。有與會者透露，每場諮詢會約兩小時，會上亦有聲音要求政府加快市區重建。西九新動力立法會議員梁文廣表示，將參與下月的諮詢會，主要關注公營房屋發展。

測量師學會前會長何鉅業回應稱，自己尚未參加諮詢會，期待加入有關討論，他個人較關注樓宇保養維修及翻新問題。他認為保養維修有助延長樓宇壽命。

何鉅業又說，關注現屆政府能否以多管齊下方式應對房屋問題，包括增加過渡房屋的樓層，由目前約四層增至六七層，以提供更多單位。此外，他認為政府可探討為公屋增建附翼是否可行，以增加單位供應。