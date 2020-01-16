政府600衛生黑點名單 九龍城有「漏網」

九龍城多條後巷被列為衛生黑點。「南角道25至73號後巷」堆放棄置酒瓶、由黑色垃圾膠袋載好的垃圾，現場傳出酸臭氣味。另一黑點「獅子石道雙號近太子道西後巷」有老鼠陳屍污水渠邊，有食肆疑未隔油排放污水，油污凝結塞住渠口，污水未能流走，同時又有垃圾堆積。另一黑點「南角道73號公眾電話亭附近」昨見在垃圾桶旁堆放了多袋垃圾，未有人清理。

荃灣3建築廢料黑點 昨未見相關問題

荃灣多個地點被列入「棄置建築廢料」衛生黑點，記者昨到其中3個黑點觀察，未見相關問題。黑點之一「鱟地坊」有不少商戶將貨品擺出街道，一間蔬果店外有發泡膠箱、菜籃堆積，惟未見建築廢料。另一建築廢料黑點「橫窩仔街」，路上部分欄杆旁擺放了運送貨物的木板，路旁有未開封的水泥和磚塊；「荃灣花園D座對出行人路」亦未有相應發現，附近一個工地外放置了仍未使用的磚塊。

政府前日公布600多個衛生黑點名單，名單內每個地點都列明相應的主要問題，佔最多的包括環境衛生、後巷衛生及蚊患問題，其餘為棄置建築廢料、塗鴉、非法棄置垃圾、店舖阻街、冷氣機滴水、發泡膠箱堆積等。