亂拋垃圾罰1500廿載 卓永興：要檢視 去年發4.6萬告票 議員倡「累進制」針對積犯

卓永興在節目後說，亂拋垃圾定額罰款由2003年起提高至1500元，要檢視執行接近20年的定額罰款是否有效力。食環署回覆本報查詢稱，該署去年全年及今年首7個月，就非法棄置垃圾分別發出約4.6萬張及2.3萬張定額罰款通知書。民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜認為，是否提高罰則可討論，但認為罰則應針對屢勸不改者，例如長期霸佔後巷等，建議政府可考慮引入「累進制」罰款，以加強阻嚇。

市民有倡加至5000 有指執法不足

居於土瓜灣逾5年的黃先生認為，現時1500元定額罰款已具足夠阻嚇，問題在政府執法力度不足，例如街市附近的垃圾問題嚴重，尤其是商販收舖後留下食物殘渣，往往吸引老鼠。市民胡小姐表示，現有罰款下仍見有人隨意扔垃圾，罰則有需要提升，5000元至1萬元之間會較理想。

卓：食肆扣分及上訴機制未完善

除亂拋垃圾罰則，卓永興稱食肆現時有扣分制，如扣分至一定水平須暫停營業甚至結業，但在現有機制下，部分食肆選擇於農曆新年假期停業，影響阻嚇力；另上訴機制亦不具效率，「上訴完又上訴」，影響成效，政府將檢討。當局亦會擬定垃圾桶的規格及防火準則，要求食肆自設垃圾桶妥善棄置廚餘，以便食肆遵守。

「垃圾屋」方面，卓永興稱政府有注意問題，地區事項統籌工作組亦有商討，又稱各人對清潔要求演繹不同，正與律政司研究申請法庭手令入屋調查的門檻；另外亦會檢討需否修改法例，以便日後在只有其他市民提供證據下，已可申請法庭手令處理「垃圾屋」。

申手令查「垃圾屋」 研修例降門檻

卓又說，留意到有報道提及部分衛生黑點相隔19年仍存在，「要承認政府工作做得不夠徹底」，同時亦要深思垃圾從何而來，例如「有市民積習難改」，因此亦要市民配合。他說社會有誤解今次計劃只維持3個月，不能持久，強調訂立首階段計劃為期3個月，「是期望3個月已經有表現給人見到，市民3個月後在出入地方見到街道乾淨了、少了老鼠」。他說清潔工作會持續下去，工作組已要求部門提交今年的行動計劃，之後亦要繼續提交明年及2024年的行動計劃，並因應衛生情况調整力度。

要求部門交未來兩年行動計劃

今屆政府新設3個副司長職位，卓永興上任政務司副司長一個半月，他說與政務司長分工清晰，他日常會協助審議各部門向司長提交的提案、協調督促轄下9個政策局、負責高層次及大型跨部門的特別項目，並分擔主持會議等工作。他說政務司長的角色重要，「要從高層次看宏觀事物，有太多日常事務纏身未必理想，因此有副司長去支援工作」。