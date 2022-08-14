許樹昌倡派外展隊 實地評估長者病患

該名八旬婦本身沒打針，亦有高血壓、甲狀腺問題，7月19日因咳嗽往醫管局普通科門診求醫，翌日檢測呈陽性，惟其後局方兩度透過「護訊鈴」查詢其狀况，認為她無病徵而無處方口服藥。她7月28日因氣促等入院，至8月10日不治。

獲口服藥非必無恙 籲長者打齊4針

中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報解釋，該婆婆本身有咳，應獲發口服藥。但他補充，不少無打針長者獲口服藥或注射「瑞德西韋」抗病毒藥後亦不治，認為該婆婆即使獲藥亦難保無事，呼籲長者盡快打齊4針，因接種3至4針後染疫大多是輕症，並提醒長者留意胃口和其他身體狀况。

許樹昌認為，難單靠電話或視像評估長者情况，他們應盡早到指定診所求醫，並建議當局派老人科外展隊實地評估才較準確。

至於無病徵者應否獲處方口服藥，許樹昌表示，新加坡、美國、英國和加拿大均要求有病徵才獲藥，澳洲上月底則基於長者病徵或不明顯而更新指引，容許滿70歲長者，或滿50歲有高風險因素者，無論有否病徵都可獲藥。

醫管局總行政經理關慧敏昨回應稱，首兩天接觸該八旬婦時，對方沒特別匯報自身病徵。她補充，長者未必能自覺有否病徵，故即使病人報稱無病徵，但具高風險因素如沒打齊針或慢性病，局方會逐個個案檢視需否處方口服藥。

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