「倘病毒繁殖率小於1 有空間免酒店檢疫」

總商會：3+4對展覽業仍乏吸引力

新措施下，海外或台灣抵港者須先在檢疫酒店強制檢疫3晚，其後4日在家居或其他自行安排處所醫學監察。日前有商界人士表示，有海外地區已落實免檢疫安排，形容新措施對入境旅遊無太多影響。梁兆基昨在now新聞節目《大鳴大放》稱，新安排最能吸引過往曾短期在港的商務客，但對展覽業則缺乏吸引力。而新加坡目前毋須檢疫，部分企業為遷就人才會將營運設於當地，籲本港盡快通關吸引人才回流，補充人才流失缺口。

盧寵茂昨在港台《星期六問責》稱，抗疫屬現屆政府首要任務，至於會否進一步將海外人士入境檢疫安排改為「0+7」，他稱近日單日新增新冠陽性個案重上4000多宗的水平，現時並非時候「隨隨便便放晒佢（檢疫要求），乜都唔使做」，強調循序漸進調整政策才是負責任做法，當局將按數據、疫情發展調整相應措施。

盧寵茂：未能評估走勢 無時間表

被問及估計何時能再次調整檢疫要求，盧稱，各人於疫情初期估計新冠會像SARS般在半年後消失，惟現况證明「我哋錯咗」，連今年全球各地出現熱浪也殺不死新冠病毒，反映病毒相當狡猾，故未能評估疫情走勢，不能就何時調整措施提供時間表。翻查資料，本港有專家曾預測，疫情有可能與人類共存一段長時間。

他隨後接受有線新聞《有理有得傾》訪問稱，若病毒即時繁殖率能回落至1以下、染疫數字下降，本港有空間提早實施免酒店檢疫。至於能否在11月初舉行國際金融峰會時修改，盧說從防疫角度而言不會將此當成死線，惟若有新變種病毒出現，相信香港甚至其他國家也有可能改變防疫策略。

港大最新數據顯示，截至8月5日，病毒即時有效繁殖率為約1.06。

（新冠疫情）