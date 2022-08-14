盧寵茂：黃碼者去朋友家違醫學監察精神

新安排下染疫者獲發紅碼，而抵港者於3日酒店檢疫期、4日醫學監察期獲發黃碼。盧寵茂昨於港台《星期六問責》被問及現時有何法例規範持黃碼者進出私人地方，或在室外除口罩等情况，他先稱抗疫上很大程度依靠市民「守責任」，而染疫者若在居家隔離期間故意外出，會罰款或監禁。主持人續追問，現時無明確限制黃碼者進出私人處所，盧稱「黃碼係唔應該喺醫學監察期間進行聚餐、聚集性、或除口罩的活動」，「去朋友屋企」會違反醫學監察。

「通知書」無提私人場所止步

翻查港府向檢疫者發出的「醫學監察通知書」，文件列明除在處所工作的員工，否則相關者不得進入主動核查「疫苗通行證」的處所，並無提及未能前往私人場所。

檢討修訂疫苗通處所範圍

新措施下持黃碼者未能進入會展及亞博館兩大展覽中心，展覽業界盼政府放寬入場限制。盧寵茂稱，港府並不會針對「單一向我們大聲投訴的行業」調整措施，而會考慮所有業界的訴求，會考慮相關業務有否傳播風險，而展覽業主要涉及人流數量問題。他又稱現時正審視數據及疫情走勢，檢討可否修訂「須使用疫苗通行證」處所範圍，其中包括髮型屋、宗教場所等。

（新冠疫情）