增3長者亡 求醫皆病徵輕獲口服藥 醫局：不少嚴重個案初只喉痛沒胃口

一人已4針 出院兩周家中暈倒

3宗死亡個案介乎85至91歲，全為女性，其中已打4針91歲死者有腎病，上月18日開始咳嗽及沒胃口，惟沒求醫，至24日其住所須強檢方驗出新冠陽性，Ct值24.7，入院後獲處方口服藥，其後連續兩日快測陰性獲准於31日出院，前日被家人發現在家暈倒，送抵急症室時已無生命表徵，將交死因庭跟進。

另外兩宗死亡個案同為85歲，一位沒接種疫苗，曾中風及有柏金遜症，上月24日自行檢測陽性，翌日向私家醫生求醫獲處方口服藥，26日感疲倦到公院求醫並入院，上周四（11日）呼吸轉差，需要高氧分氧氣及加大抗生素量，至前日因為肺部問題離世。另一死者則已打兩針，本身有血壓高、血脂高及糖尿病，上月24日自行檢測陽性沒呈報，4日後因不適胃口差及喉嚨痛到急症室求診，入院時血糖低、心率不正常及血氧量下降等，入院後併發心臟病，前日離世。

上述3宗死亡個案均獲處方新冠口服藥，且求醫時病徵輕微，被問到會否建議盡量將高齡及有長期病染疫長盡早收入院治療，政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，需否入院由前線醫生臨牀判斷決定，重申高齡及長期病染疫長者應盡早求醫，又說不少患者住院期間自身疾病亦惡化需治療，按目前資料估計，該91歲死者可能死於其他潛在疾病的併發症，與新冠沒直接關係。

本地個案破5000 四月首見

對上一次本地個案破5000是4月1日，本港昨新增5148宗本地個案，事隔約4個多月重回5000水平。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，近日個案數字雖「上上落落」，但整體趨勢仍上升，沒明顯回落，呼籲市民盡快打針及遵守「紅黃碼」措施，不適時盡快求醫。

（新冠疫情）