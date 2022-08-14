疑新冠併發腦炎 未打針5歲女危殆 一月5童重症 劉宇隆籲勿等復必泰

醫管局總行政經理關慧敏昨稱，該女童沒其他疾病，染疫前是一個「健康小朋友」，其家人暫未證實染疫，而昨日3歲以下幼童入院個案約有19宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，前幾日小童染疫數字沒明顯上升。

沒其他疾病 發燒抽搐入院須插喉

劉宇隆昨晚向本報表示，磁力共振掃描結果顯示，該女童疑出現急性壞死性腦炎，認為根據現有數據，不是新冠引致腦炎的可能「非常低」。他說，女童前晚約8至9時因發燒、抽搐、頭痛等送院，隨後「格拉斯哥昏迷指數」（GCS）逐漸下跌（分數愈低昏迷愈嚴重），昨早約6時起須插喉，「可以用嘅藥都用晒」，形容病情相當危殆。

劉補充，近日接連有兒童染疫後出現嘶哮症、腦炎甚至離世（見另表），可見新冠非普通感冒；半歲至3歲幼童現可接種科興，呼籲家長「唔好等復必泰」，盡快帶子女接種。

近日學校開始放暑假，被問及兒童假日感染風險有否增加，劉認為不會相差太多，最重要是兒童戴好口罩、勤洗手及接種疫苗，另避免前往人流過多的地方。

入院新症兒童佔一成 數字趨升

醫衛局長盧寵茂昨出席港台《星期六問責》及其後回應傳媒提問稱，現時6個月至3歲幼童接種率不太理想，冀家長不要採取觀望態度，在冬季另一波疫情可能會來之前為子女完成3劑疫苗接種。他解釋，冬季人群在室內機率比較高，呼吸系統病毒亦更活躍，擔心冬季疫情會更厲害，而兒童感染新冠後重症和死亡風險亦比流感高兩倍，當中嬰幼兒的腦神經系統併發較高，小部分個案有嚴重腦炎致死亡。另外，盧寵茂於商台《政經星期六》稱，近日兒童佔入院新症約一成，整體數字有上升趨勢。

政府發言人稱，截至昨晚8時，過去10天累計有3151名半歲至3歲以下幼童接種首劑新冠疫苗，佔該人口組別約3.0%。

明報記者

（新冠疫情）

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