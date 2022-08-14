憶助設計學生衝出亞洲 初代經營者「接受現實」

縱橫交錯的「棚仔」中央寫有「大東布業」招牌，經營者正是一生離不開布業、年屆89歲的陳如東（東叔）。東叔10多歲開始在汝州街小販攤檔幫忙販賣布料，並隨政府政策安排搬遷至「棚仔」，為目前僅餘第一代經營者之一。

昔主婦學生紛至 今多淘寶購成衣

回顧布業發展歷史，東叔如同活字典娓娓道來。他說，早於1980、90年代，香港經濟起飛，工業發展興旺，不少廠商均會從「棚仔」買入大批布疋，再移交內地廠房縫紉以批發。當時大眾例如家庭主婦及設計系學生等，亦會特地從「棚仔」買入特色布疋，製成獨一無二的新衣；更曾有設計系學生利用其出售的布料，設計出獨一無二的時裝，衝出亞洲至荷蘭阿姆斯特丹，並為香港布業吐氣揚眉。

他續說，高峰時期其攤檔存入10萬碼布，並需租用同區兩個單位作貨倉。時移世易，隨着快速時裝文化興起，市民購買新衣的習慣亦改變，由以往一手一腳挑選布料，改為從網上平台如淘寶等直接購入成衣，並以量取勝，不再重視布疋獨特性，布市場亦逐漸沒落，目前顧客僅餘小量家庭主婦。

離場在即，東叔雖感可惜，但形容只能接受現實。儘管不捨與其他經營者的感情，他說精神上仍與他們共同進退，但因應年事已高，只能先行退場，步入人生另一階段。