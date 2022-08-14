「棚仔」年底清場 布販多願搬遷 檔主嘆津貼過少 區議員批只給錢未思傳承

明報記者 區慧盈

「棚仔」為本港僅餘布藝市場，前身可追溯至1978年，當時因應地鐵需興建荃灣線及將相關路段為劃為巴士路線，政府要求原於汝洲街約200個售賣布料的小販攤檔搬遷至欽州街及荔枝角道交界新建成的空置臨時小販市場，即現時的「棚仔」所在地。

至2015年，因用地需回收以建屋，政府公布永久關閉「棚仔」，並向經營者提出搬遷方案，惟未透露具體關閉時間。食環署其後派員為共50名經營者登記以安排離場，當中只有33名經營者獲登記，17名經營者因當日不在場未獲登記在冊。由於17名經營者未獲承認身分，政府一直未能與經營者就賠償及搬遷方案達成共識，雙方拉鋸逾兩年，及後因社會事件及新冠疫情，令相關遷置工作滯後。

錯過登記17檔待遇不同 冀一視同仁

據食環署提交深水涉區議會文件，當局將要求「棚仔」經營者最遲今年底騰空及交還攤位；若經營者選擇搬遷至「新布藝市場」攤檔，則可於下半年進行圍內競投，新租約將暫定明年1月起租，其間經營者仍可在「棚仔」繼續營運，以便安排搬遷。食環署續稱，已將通州街臨時街市第一至第三座的檔位騰空及與相關部門完成改善工程，以讓合資格經營者遷入，同時亦會透過公開競投方式讓其他有興趣共同發展新布藝市場的人進場。

津貼不足搬布 盼加碼

何應開表示，曾就離場方案與「棚仔」經營者開會討論，並一致認為特惠金及搬遷津貼過少，甚至不足以承擔搬遷攤位現存布疋的費用，冀政府加碼。他說，根據最終離場方案，獲登記33名經營者及未獲登記17名經營者的待遇不同，認為50名經營者待遇應一視同仁。他補充，得悉部分經營者因年紀「差不多」已提早回覆食環署將會離場，理解及尊重他們決定，並重申經營者們一條心，只盼獲政府合理對待。

區議員：新檔更細 生存空間再收窄

李庭豐認為，食環署最新提出的離場方案僅着重特惠金及搬遷金額，以結果為本，並只用錢解決問題，但對布販長遠承傳及運作則未提供任何配套。李形容經營者面對兩難，即使他們選擇轉戰「新布藝市場」，亦因應新攤位較原先「棚仔」細，難安放所有布疋，亦難用貨源吸引顧客，生存空間進一步收窄。