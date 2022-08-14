蔡耀昌出獄 稱無意離港、續做民生

蔡耀昌說，在獄中閱讀了過百本書，涉及中外歷史及當下時局分析，認為無論香港、內地，以至世界局勢環境都愈趨複雜，面對的矛盾大，問題比想像中更難處理，但自己仍然堅持「4個相信」，包括相信理性、公義、歷史會走向進步、民主會戰勝歸來。

首在獄中度六四 默哀、唱民運歌

他自言在香港出生、成長，尚有許多事情可做，無意離港，未來會專注改善民生，相信有較大空間可以繼續爭取。他又說，香港市民在過去數年面對很多困難及意想不到的發展，但認為大家關心香港、爭取公義不會改變，而香港人堅持悼念六四事件超過30年，相信堅持這個初心是正確的，寄語港人要倍加珍惜、長期堅持。

蔡耀昌今年首次在獄中度過「六四」，他說當時沒辦法做特別事情，只可默哀及唱民運歌曲如《自由花》、《民主會戰勝歸來》等。他說在獄中亦有做運動及健身，清減了6公斤。

蔡耀昌2020年參與六四集會，去年12月被判煽惑未經批准集結、明知而參與未經批准集結罪成，判囚12個月，為他首次坐牢。計及獄中行為良好的刑期扣減，蔡昨日刑滿離開石壁監獄，獲民主黨主席羅健熙、前主席劉慧卿，前支聯會常委張文光及梁耀忠等人到東涌站迎接，並為他送上向日葵。